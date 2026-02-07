Giannis Antetokounmpo, actionnaire de Kalshi ? La NBA face à une nouvelle zone grise

« Tout le monde est en ligne. Internet regorge d’opinions. J’ai décidé qu’il était temps de me forger la mienne. Aujourd’hui, je rejoins Kalshi en tant qu’actionnaire. Nous sommes tous sur Kalshi désormais. »

Alors qu’il est finalement resté à Milwaukee après la « trade deadline », Giannis Antetokounmpo vient d’annoncer un étonnant partenariat avec Kalshi, un marché prédictif concurrent de Polymarket ou Myriad.

Evidemment, la question est de savoir si ça ne génère pas des conflits d’intérêt, alors que Kalshi propose de miser sur tout, notamment dans le domaine du sport, et proposait jusqu’à récemment de « parier » sur la prochaine destination du « Greek Freak ». La dernière convention collective de la NBA autorise les joueurs à faire de la publicité pour des sociétés de paris sportifs, à condition que cela ne concerne pas la NBA, la WNBA ou la G-League. Les joueurs peuvent également détenir jusqu’à 1% des parts de ces sociétés en tant qu’investisseurs passifs.

Adam Silver encore sous pression

Sauf que les marchés prédictifs ne sont pas considérés comme des sociétés de paris dans la législation très souple des Etats-Unis, mais plutôt comme des plateformes de trading financier.

On semble donc être dans une zone grise, et il y a d’ailleurs des bras de fer engagés dans certains Etats qui veulent traiter ces marchés prédictifs comme des sociétés de paris, même si Kalshi assure « qu’en tant que joueur actif de la NBA, Giannis Antetokounmpo n’aura pas le droit d’investir sur les marchés liés à la NBA, conformément aux conditions d’utilisation strictes de Kalshi qui interdisent le délit d’initié et la manipulation du marché ».

Néanmoins, l’investissement du Grec va certainement pousser la NBA à réfléchir à ce type de partenariats, alors qu’aucun joueur n’avait encore directement investi dans des marchés prédictifs, même si Kevin Durant l’avait fait de manière indirecte, via le fonds d’investissement qu’il a créé avec son partenaire financier, Rich Kleiman.

De quoi tester une nouvelle fois Adam Silver, qui a répété suite aux affaires de paris suspects impliquant Jontay Porter ou Terry Rozier que la manipulation de performances était le « péché capital » en NBA.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.