La NBA en négociation avec les marchés prédictifs comme Polymarket et Kalshi

La digue va céder. La NBA est ainsi en discussions actives avec Kalshi et Polymarket en vue d’un accord avec les marchés prédictifs, selon des sources proches du dossier citées par Front Office Sports. Un signal fort, alors que la ligue figurait jusqu’ici parmi les dernières à ne pas y être lié dans le sport professionnel américain.

Ces discussions, informelles depuis plus d’un an, se sont nettement accélérées ces derniers mois, notamment portées par l’engagement de Michael Selig, le nouveau patron de la CFTC (le régulateur fédéral américain des marchés dérivés), qui a signalé son intention de mettre en place une réglementation claire du secteur. « C’est son implication qui a accéléré les discussions », confie d’ailleurs une source.

En NBA, Giannis Antetokounmpo s’était signalé en investissant dans Kalshi juste après la « trade deadline ».

Deux partenaires plutôt qu’un

Contrairement à la MLB, qui a opté pour un partenariat exclusif avec Polymarket, la NBA pourrait conclure des accords avec les deux plateformes, à l’image de ce qu’a fait la NHL. Ces deals permettent aux plateformes d’utiliser les marques de la ligue et d’accéder aux données officielles en temps réel. Financièrement, le contrat entre la MLB et Polymarket, estimé jusqu’à 300 millions de dollars sur quatre ans, fait figure de référence.

Le dossier avance en interne : les présidents de franchises ont participé cette semaine à une conférence animée par le directeur des partenariats médias de la NBA, Scott Kaufman-Ross. En février, le panel réunissant les dirigeants de Kalshi et Polymarket avait été le plus suivi du Tech Summit annuel de la ligue lors du All-Star weekend.

La NFL demeure le dernier grand absent d’un mouvement qui a déjà conquis la NHL, la MLB, la MLS et l’UFC. La question n’était plus de savoir si la NBA allait rejoindre la tendance, mais quand…