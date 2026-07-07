Donovan Mitchell prolonge aux Cavs pour 273 millions de dollars !

Il n’y avait pas beaucoup de suspense, mais c’est désormais officiel : Donovan Mitchell a trouvé un accord avec les Cavaliers pour une prolongation de contrat max de quatre ans et 273 millions de dollars, rapporte ESPN. Le contrat comprend une « player option » pour la saison 2030/31 ainsi qu’un bonus (« trade kicker ») en cas de transfert .

Cette prolongation n’était possible qu’à partir de ce mardi, premier jour où l’arrière All-NBA était éligible à un nouveau contrat. Et Cleveland n’a pas attendu une seconde pour verrouiller l’avenir de son leader !

Pourtant, Donovan Mitchell aurait pu patienter jusqu’à l’été 2027 afin de signer un contrat encore plus lucratif. En repoussant sa décision d’un an, il aurait pu obtenir un bail de cinq saisons avec plus de 80 millions de dollars supplémentaires. Il a privilégié la stabilité et envoyé un message fort à la franchise et à ses supporters.

Un nouveau vote de confiance

Arrivé dans l’Ohio en septembre 2022 en provenance du Jazz dans un échange majeur, Donovan Mitchell n’a en effet cessé de répéter qu’il se sentait parfaitement à Cleveland. Cette prolongation constitue d’ailleurs sa deuxième extension depuis son arrivée chez les Cavaliers.

Ce choix récompense également les progrès de l’équipe. Sous l’impulsion de l’arrière, Cleveland vient d’atteindre la finale de la conférence Est, son meilleur parcours depuis l’ère LeBron James.

Les Cavaliers misent donc à fond sur Donovan Mitchell pour aller encore plus haut, avec une prolongation qui va lui permettre de toucher 60.9 millions de dollars en 2027/28, 65.8 millions de dollars en 2028/29, 70.7 millions de dollars en 2029/30 et jusqu’à potentiellement 75.5 millions de dollars lors de la saison 2030/31…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.