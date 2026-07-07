Le plus gros contrat de l’histoire attend Nikola Jokic en 2027

Les dirigeants des Nuggets avaient sans doute le sourire lundi soir. D’abord après avoir vu Nikola Jokic briller à nouveau sur le parquet de l’Aleksandar Nikolic Hall, à Belgrade. Mais surtout après avoir entendu leur « franchise player » réaffirmer son attachement à la franchise du Colorado.

Alors que le front-office de Denver espérait sécuriser le pivot serbe à long terme dès cet été, ce dernier a finalement préféré reporter les discussions à l’an prochain.

« Mon intention et mon souhait sont de rester à Denver. Je signerai probablement la saison prochaine. La raison pour laquelle je n’ai pas signé cet été est strictement professionnelle. J’aimerais rester à Denver pour le reste de ma vie, mais cela ne dépend pas uniquement de moi », a-t-il déclaré après le match.

Encore un peu de patience…

Encore sous contrat pour deux saisons, avec une année en option, Nikola Jokic était éligible dès cet été à une prolongation de quatre ans et 278 millions de dollars. Mais s’il attend l’été prochain et qu’il renonce à sa « player option », il pourrait alors s’engager pour 359.5 millions de dollars sur cinq ans, soit le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Voilà pourquoi le « Joker » temporise, tout en envoyant un message assez clair à ses dirigeants : il veut rester, à condition que Denver continue de bâtir une équipe capable de viser le titre autour de lui.

Sur le terrain, le pivot serbe a encore régalé, avec un triple-double à 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives dans la victoire face à la Bosnie-Herzégovine (94-81). À ses côtés, Nikola Jovic s’est également distingué avec 32 points. De quoi valoir à Nikola Jokic un hommage appuyé de son nouveau sélectionneur, Dusan Alimpijevic.

« Ce n’est pas ‘l’un des meilleurs joueurs au monde’. Il est le meilleur au monde. Son attitude, la façon dont il appréhende son rôle, la manière dont il s’acquitte de ses tâches, tout cela mérite le plus grand respect, et nous en profitons pleinement », a-t-il rappelé.

La Serbie accède ainsi à la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde 2027, dans le groupe J, avec la Turquie, l’Italie, la Lituanie, l’Islande et la Bosnie-Herzégovine. Prochain rendez-vous pour Nikola Jokic et les siens : l’Islande puis l’Italie, lors de la fenêtre internationale de la fin août.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.