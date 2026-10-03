À Denver, Ryan Nembhard retrouve une salle qui lui réussit

Pour se faire une place à Denver, Ryan Nembhard pourra s’appuyer sur quelques souvenirs. Avant même de porter le maillot des Nuggets, le meneur avait ainsi déjà pris ses habitudes à la Ball Arena.

En 2023, alors qu’il évoluait à Creighton, le Canadien avait inscrit 30 points en seulement 13 tirs face à Baylor, conduisant les Bluejays jusqu’au « Sweet Sixteen » de la March Madness. Trois ans plus tard, sous le maillot de Dallas, il avait de nouveau brillé dans la salle des Nuggets avec 28 points et 10 passes sans perdre le moindre ballon.

« J’aime bien cette salle », a-t-il reconnu après son premier entraînement avec Denver. « Elle m’a plutôt bien réussi au fil des années. Je suis heureux d’être de retour. »

David Adelman ne l’avait pas oublié

Cette dernière performance avait particulièrement marqué David Adelman. L’entraîneur de Denver se souvient surtout des difficultés rencontrées par sa défense sur le pick-and-roll face au meneur.

« Je ne l’aimais pas beaucoup la saison dernière. Il a humilié notre défense sur pick-and-roll », a plaisanté le coach. « Je n’ai pas regardé de nouveau la vidéo de ce match, mais il possède un don particulier. »

Du haut de son petit 1m80, Ryan Nembhard est un peu sous-dimensionné pour un joueur NBA. Il compense toutefois par sa lecture du jeu, sa créativité et sa maîtrise du pick-and-roll. Lors de son dernier match avec les Mavericks, il avait ainsi distribué 23 passes décisives !

Des qualités également remarquées par Cam Johnson. « Il avait vraiment bien joué contre nous la saison dernière, et même à plusieurs reprises », a souligné l’ailier. « Nous connaissons sa capacité à stabiliser une équipe au poste de meneur. Il distribue très bien le ballon, il est combatif, avec une excellente compréhension générale du jeu. »

« J’ai senti qu’ils me voulaient »

Le parcours qui a conduit Ryan Nembhard jusqu’au Colorado a pourtant été mouvementé. Le retour de Kyrie Irving avait incité Dallas à l’envoyer à Atlanta dans le cadre du transfert de Zaccharie Risacher. Les Hawks l’avaient ensuite transféré à Charlotte, avant que les Hornets ne le libèrent.

Disponible deux jours plus tard, le meneur pouvait choisir sa nouvelle destination. Les Nuggets faisaient partie de ses principaux prétendants et ont rapidement su le convaincre. Une situation similaire à celle de Cam Whitmore.

« J’ai senti qu’ils me voulaient », explique-t-il. « Il existe ici une culture de la gagne. Ils ont prouvé qu’ils savaient gagner. Il y a tellement de joueurs intelligents que je pense pouvoir bien m’intégrer. Il y a aussi un excellent entraîneur et une grande organisation, qui pourront m’aider à progresser. »

Le nouveau venu n’a pas attendu longtemps pour se faire remarquer. Dès son premier entraînement, David Adelman a apprécié plusieurs de ses lectures sur pick-and-roll, mais aussi sa capacité à mettre de la pression sur les porteurs de balle. Un profil qui doit contribuer à la qualité des séances et préparer Jamal Murray aux défenses agressives qu’il retrouvera durant la saison.

« Nos joueurs majeurs ont besoin d’affronter des garçons comme lui à l’entraînement », conclut David Adelman. « Certains joueurs en two-way contract peuvent avoir un véritable impact sur les séances, notamment dans des domaines qui nous posent problème : la vitesse, la pression tout-terrain et les petits meneurs capables de se glisser dans les espaces face à Jamal Murray. Il a fait tout cela dès son premier jour. »