Les Mavericks domptent l’énorme triple-double de Nikola Jokic

Et si les Mavericks avaient enfin lancé leur saison… Déjà vainqueurs face aux Clippers, les joueurs de Jason Kidd signent leur plus belle belle victoire de la saison en s’imposant 131-121 à Denver face à un Nikola Jokic des très grands soirs : 29 points, 20 rebonds et 13 passes ! Mais les rookies de Dallas et Anthony Davis ont aussi sorti leur grand jeu.

Pourtant, après douze minutes, on ne donnait pas cher des chances des Mavericks, menés 41-27 à la fin du premier quart-temps. Jokic est sur les bases du triple-double le plus rapide de l’histoire avec déjà 10 points, 8 rebonds et 6 passes, et à ses côtés, Spencer Jones est déchaîné, alternant entre paniers à 3-points et alley-oop.

Et puis, Anthony Davis se décide enfin à jouer à son vrai niveau. Bien servi par Ryan Nembhard, l’ancien Laker prend le match à son compte. C’est le Davis que les Mavericks rêvent de voir depuis dix mois, et c’est lui qui ramène Dallas sous la barre des 10 points d’écart (60-51). A ses côtés, Nembhard prend confiance et il fait du Jamal Murray. Les Nuggets sont débordés, et comme Cooper Flagg s’y met aussi, les Mavericks signent un 9-0 pour passer devant (65-63). Jokic est muselé, et à la pause, Dallas mène 69-68.

Nembhard-Flagg, des rookies décisifs

Après la pause, Davis donne le ton en bâchant Cam Johnson, et les deux formations cherchent le KO. Jokic régale avec un 3-points les pieds dans le ciment, et Davis lui répond à mi-distance.

Mauvaise nouvelle pour les Nuggets : Jamal Murray boite bas, et il est remplacé. Ryan Nembhard ne se prive pas d’en profiter et il est intenable. Il a aussi le coup d’oeil pour trouver Flagg pour le 3-points (93-91). En face, Jokic est esseulé mais des deux côtés du terrain, il domine, et les Nuggets ont repris la main : 104-102.

Jones lui emboite le pas au début du 4e quart-temps, mais Davis est aussi dans un grand soir. Les Nuggets lui tiennent tête, puis ils craquent. C’est D’Angelo Russell qui les assomme à 3-points (115-112), imité dans la foulée par Klay Thompson. L’attaque de Denver est figée, et les rookies de Dallas se lâchent ! Le duo Flagg-Nembhard passe un 11-0 décisif pour repousser les Nuggets à -12 (129-117) à moins de deux minutes de la fin. La messe est dite et Denver subit une 4e défaite de suite à domicile !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nembhard la révélation. En “two-way contract”, Ryan Nembhard n’a pas froid aux yeux, et l’ancien meilleur passeur de la NCAA signe un match plein avec 28 points et 10 passes. En attendant Kyrie Irving, le rookie fera parfaitement l’affaire, et Jason Kidd l’a même aligné avec D’Angelo Russell, et leur complémentarité a été intéressante.

– Davis enfin dominateur. C’est l’Anthony Davis que Nico Harrison voulait voir chaque soir… Pivot par intérim, Davis a été dominateur des deux côtés du terrain, et il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il se règle à mi-distance pour frapper à 5-6 mètres.

– Des Rocheuses friables. Pendant longtemps, il était compliqué de s’imposer à Denver, en raison de l’altitude mais aussi évidemment du niveau des Nuggets. Mais les partenaires de Jokic restent sur quatre défaites de suite chez eux. Les absences d’Aaron Gordon et Christian Braun n’expliquent pas tout puisque ces mêmes Nuggets sont invaincus à l’extérieur depuis sept matches…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.