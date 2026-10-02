Avec son physique NFL, Cam Whitmore marque déjà les esprits à Denver

À seulement 22 ans, Cam Whitmore joue déjà une partie importante de son avenir en NBA. Passé par Houston et Washington avant d’être transféré puis coupé par Cleveland, l’ailier tente désormais de relancer sa carrière chez les Nuggets avec un modeste « two-way contract ».

Les attentes étaient donc mesurées au moment de son arrivée. Mais dès le premier entraînement collectif, l’ancien 20e choix de la Draft 2023 s’est distingué par ses qualités athlétiques et son impact physique.

Invité à citer les joueurs qui avaient particulièrement retenu son attention, David Adelman a mentionné Aaron Gordon, mais aussi la dernière recrue du groupe. « J’ai trouvé Cam Whitmore bon aujourd’hui », a ainsi déclaré l’entraîneur de Denver.

« Il pourrait jouer pour les Broncos »

Avec ses 2,00 m et une puissance physique déjà observée à Houston, Cam Whitmore possède un profil rare. À tel point que David Adelman l’imaginerait presque en NFL. « Il pourrait jouer pour les Broncos », a plaisanté le coach. « Son profil athlétique est incroyable. Ce n’est pas un hasard s’il a été choisi aussi haut dans la Draft. »

Le potentiel de Cam Whitmore n’a jamais vraiment été remis en question. En trois saisons NBA, l’ailier affiche 10.5 points et 3.3 rebonds en un peu plus de 17 minutes par match.

Mais ses qualités individuelles ne lui ont pas encore permis de s’installer durablement dans une rotation. Sa sélection de tirs, sa lecture du jeu et son manque de régularité défensive ont notamment freiné sa progression. Sans oublier sa thrombose veineuse, le même mal que Victor Wembanyama, qui avait également perturbé sa saison.

David Adelman attend donc de lui un jeu beaucoup plus direct. « Cam doit simplifier son jeu », a poursuivi le technicien. « Il doit attaquer le cercle et mettre de la pression en défense. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il est difficile d’intégrer une rotation et même de gagner sa place dans une équipe NBA. Le talent athlétique ne suffit pas. Mais cette première journée a été bonne pour lui. »

Une place à gagner dans la rotation

Cam Whitmore doit désormais répéter ce genre de prestations. Malgré son statut de joueur en « two-way contract », l’ancien de Villanova peut encore se faire une place dans la rotation si son profil séduit durablement le staff. « S’il reste concentré et régulier, je pense que des choses peuvent se produire pour lui », a confirmé David Adelman.

Aaron Gordon a lui aussi apprécié ce qu’il a vu pendant cette première séance. L’ailier-fort espère désormais que son jeune coéquipier pourra transformer cette bonne impression en véritable place dans l’effectif.

« Cam est un très bon joueur », a-t-il notamment assuré. « Il est puissant, fort et talentueux. Il peut être une bonne recrue pour nous et j’espère qu’il réussira à rester. »

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.