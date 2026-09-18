Cam Whitmore accepte un « two-way contract » pour se relancer aux Nuggets

À seulement 22 ans, Cam Whitmore rejoint déjà une quatrième franchise NBA. Selon ESPN, l’ailier s’est engagé avec les Nuggets via un « two-way contract » et il a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers dans le Colorado.

Une issue qui se dessinait puisque Denver s’intéressait depuis quelques jours à l’ancien joueur de Villanova. Sélectionné en 20e position de la Draft 2023 par Houston, Cam Whitmore affiche en effet 10.5 points et 3.3 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes sur ses 119 rencontres NBA.

Mais après deux saisons chez les Rockets, où ses lacunes défensives et son activité sans ballon avaient régulièrement été pointées du doigt, l’ailier avait été envoyé aux Wizards durant l’été 2025. Son passage dans la capitale avait ensuite été écourté par une thrombose veineuse au niveau de l’épaule droite, qui l’avait limité à 21 matchs.

Transféré aux Cavaliers cet été dans l’échange à cinq équipes autour de Peyton Watson, il avait finalement été coupé huit jours plus tard.

Son salaire de 5.5 millions de dollars pour 2026/27 étant garanti, Cam Whitmore peut désormais privilégier le projet sportif. Avec ce « two-way contract », il tentera ainsi de retrouver du rythme et de convaincre les Nuggets de lui offrir, à terme, une place permanente dans leur effectif autour de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.