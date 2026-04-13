Le MVP de la nuit | Ryan Nembhard boucle la saison sur un record de franchise

Ryan Nembhard a terminé la saison en beauté. Lors de la large victoire des Mavericks face aux Bulls (149-128), le meneur canadien a compilé 15 points, 9 rebonds et 23 passes décisives, signant au passage la meilleure marque de l’histoire de la franchise pour un rookie !

Ce total ne constitue toutefois pas le record NBA absolu pour un rookie. Cette référence appartient toujours à Ernie DiGregorio et Nate McMillan, avec 25 passes, établie respectivement en 1974 et 1987. En revanche, Ryan Nembhard s’offre bien le record rookie des Mavs, en effaçant des tablettes… Jason Kidd.

Ses 23 passes représentent aussi un record de franchise en saison régulière dans un match sans prolongation. Le record absolu des Mavericks reste la propriété de Jason Kidd avec 25 passes, réussies après double prolongation en 1996 face au Jazz. Il a donc terminé à deux unités seulement de la meilleure marque globale du club.

À un rebond près, le rookie tenait aussi son premier triple-double en carrière. Et ce n’est pas anodin : Dallas n’avait toujours pas signé le moindre triple-double cette saison avant ce dernier match.

« C’est difficile… » a réagi le meneur canadien à propos de ce petit rebond manquant à sa ligne de stats. « On avait Moussa (Cissé) avec 20 rebonds. J’ai essayé d’en prendre un, mais ce n’est pas grave. C’était un bon match, et une belle victoire. Merci au coach de m’avoir laissé sur le terrain pour aller le chercher. Et bravo aux gars qui ont mis les tirs. J’essayais juste d’être agressif et de jouer juste. »

De « two-way contract » à titulaire

En conférence de presse, Jason Kidd a ironisé sur les 23 passes de son rookie, tout proche du record de son coach…

« S’il avait atteint les 24 passes, je l’aurais sorti » se marre-t-il. « Je pensais qu’il allait finir avec 26 passes et ce 10e rebond. On a vu les coéquipiers essayer de l’aider. Ryan est l’exemple parfait d’un joueur en two-way contract qui prouve qu’il vaut plus que ça. Les records sont faits pour être battus, et je le félicite. Ce n’est pas facile quand d’autres joueurs passent devant toi, mais il a continué à travailler chaque jour. »

Pour l’intéressé, qui a vu son contrat converti en cours de saison, c’est l’épilogue d’une belle saison rookie. « C’est pour ça que je voulais venir ici. Je savais qu’il y aurait des chances de jouer et d’apprendre auprès de vétérans comme Kyrie Irving, Klay Thompson et coach Kidd. Mais surtout, la cohésion d’équipe, c’est ce que je retiendrai. »

Ryan Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 59 19:12 41.2 35.3 79.3 0.2 1.9 2.1 5.0 1.4 0.4 1.4 0.0 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.