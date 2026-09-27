Les Hornets se séparent déjà de Ryan Nembhard

Le passage de Ryan Nembhard à Charlotte aura bien été bref. Comme attendu, les Hornets ont officiellement décidé de se séparer du meneur de 23 ans, quelques jours seulement après l’avoir récupéré en provenance d’Atlanta.

Ryan Nembhard avait été inclus avec Buddy Hield et de l’argent dans le transfert envoyant Dorian Finney-Smith chez les Hawks. Sauf s’il est réclamé sur le « marché des waivers », Charlotte conservera environ 2,1 millions de dollars sur ses comptes cette saison après cette décision.

Il s’agissait surtout pour les Hornets de réduire un effectif encore trop fourni à l’approche de la saison régulière. Avec Coby White, Dennis Schröder, Rob Dillingham ou encore le rookie Chris Anderson Jr. à la mène, les possibilités semblaient de toute façon limitées pour Ryan Nembhard.

Les Nuggets sur les rangs ?

Le joueur ne devrait toutefois pas manquer de prétendants. D’après les informations de Marc Stein, plusieurs franchises surveilleraient sa situation, avec notamment les Nuggets parmi les équipes intéressées.

Non drafté en 2025, le frère d’Andrew (1m80) avait réussi à se faire une place à Dallas. En 60 rencontres, dont 27 comme titulaire, il avait compilé 6,6 points et 5,3 passes de moyenne en 19,5 minutes. Il avait notamment signé un match à 15 points et 23 passes face aux Bulls, ainsi qu’une sortie à 28 points et 10 passes contre… Denver.

Charlotte a dans le même temps signé Jarkel Joiner pour son camp d’entraînement. L’arrière devrait toutefois ensuite rejoindre le Greensboro Swarm en G-League.

Ryan Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 60 19:31 41.5 35.6 80.6 0.2 2.0 2.2 5.3 1.4 0.4 1.4 0.0 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.