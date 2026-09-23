Ryan Nembhard ne devrait faire que passer à Charlotte

Le séjour de Ryan Nembhard à Charlotte devrait être bref. À peine récupéré par les Hornets dans le transfert de Dorian Finney-Smith vers Atlanta, le meneur de 23 ans devrait être libéré par sa nouvelle équipe, selon ESPN.

Charlotte a ainsi récupéré Buddy Hield, Ryan Nembhard et de l’argent dans l’opération, mais doit désormais faire de la place dans son effectif. Les Hornets comptent 18 joueurs sous contrat standard, dont 17 avec un salaire garanti, alors que seulement 15 pourront débuter la saison régulière…

Avec Coby White, Dennis Schröder et le rookie Christian Anderson Jr. déjà présents à la mène, Ryan Nembhard apparaît comme l’un des candidats logiques au départ. Son salaire de 2,15 millions de dollars pour la saison à venir est entièrement garanti, mais son départ aurait un impact limité sur les finances de la franchise.

Une nouvelle étape dans un été particulièrement mouvementé pour le petit frère d’Andrew Nembhard. Après sa saison rookie à Dallas, il avait en effet déjà été envoyé à Atlanta en juillet dans l’échange impliquant notamment Luguentz Dort et Zaccharie Risacher.

Non drafté en 2025, Ryan Nembhard avait pourtant saisi sa chance chez les Mavericks. En 60 matchs, dont 27 comme titulaire, il avait compilé 6.6 points et 5.3 passes de moyenne en seulement 19.5 minutes, à 35.6% à 3-points.

De quoi lui permettre de conserver une certaine cote. D’après Marc Stein, plusieurs équipes seraient prêtes à lui proposer un « two-way contract » s’il est coupé. Les Nuggets feraient ainsi partie des franchises intéressées.

Ryan Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 60 19:31 41.5 35.6 80.6 0.2 2.0 2.2 5.3 1.4 0.4 1.4 0.0 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.