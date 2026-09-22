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Atlanta et Charlotte s’échangent Buddy Hield et Dorian Finney-Smith

Publié le 22/09/2026 à 22:53 Twitter Facebook

NBA – La rumeur courait depuis quelques jours et les Hornets ont trouvé un accord avec les Hawks pour un transfert à trois joueurs (et de l’argent).

Comme annoncé en cours de semaine dernière, les Hawks et les Hornets discutaient en vue d’un transfert et ESPN révèle que leurs dirigeants se sont finalement entendus pour s’échanger Buddy Hield, Dorian Finney-Smith, Ryan Nembhard et de l’argent.

Dans le détail, Buddy Hield débarque à Charlotte avec Ryan Nembhard et du cash, pendant que Dorian Finney-Smith prend la direction d’Atlanta.

Depuis le début de l’été, les Hawks cherchaient à se séparer de Buddy Hield, rémunéré 9.7 millions de dollars en 2026/27 puis potentiellement 10.1 millions de dollars en 2027/28 (mais c’est une « player option »). Il était arrivé à Atlanta en février, dans le cadre du transfert pour Kristaps Porzingis, sans jamais s’y imposer ensuite (neuf matchs, dont deux en playoffs).

Le Bahaméen reste néanmoins un excellent shooteur (40% à 3-points en carrière, même si seulement 35% la saison dernière). Il pourrait ouvrir le terrain pour Kon Knueppel et Brandon Miller, maintenant que LaMelo Ball est parti.

Autre vétéran du transfert, Dorian Finney-Smith est quant à lui réputé pour sa défense en plus de son adresse extérieure, sauf qu’il sort d’un exercice compliqué à Houston (3.3 points, 2.5 rebonds), à cause des blessures et d’une crise de confiance.

À l’aile, « DFS » va devoir soulager Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Lu Dort ou Dyson Daniels, sachant que Zaccharie Risacher et Jonathan Kuminga ne sont plus là. Le problème, c’est qu’à 33 ans, il doit encore toucher près de 40 millions de dollars d’ici 2029 (même si tout n’est pas entièrement garanti pour autant).

Enfin, Ryan Nembhard, justement récupéré dans le transfert de Zaccharie Risacher, atterrit à Charlotte pour densifier le poste de meneur de jeu derrière Coby White, Dennis Schröder et le rookie Christian Anderson Jr. Un renfort à moindre coût, alors qu’il a pourtant signé une première saison intéressante avec les Mavericks (6.6 points, 5.3 passes).

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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