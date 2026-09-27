Buddy Hield passe de Charlotte à Chicago

Non désiré à Atlanta, où il a fini la saison dernière sur le banc après avoir quitté Golden State, Buddy Hield pensait peut-être avoir l’opportunité de se relancer à Charlotte, où il avait été envoyé mardi. Moins d’une semaine plus tard, le voilà déjà reparti, direction Chicago !

Cette fois, c’est le meneur sophomore Rob Dillingham, accompagné de cash, qui aura servi de monnaie d’échange pour finaliser la transaction. Chicago espère peut-être redonner sa chance à l’un des meilleurs shooteurs de la ligue. Buddy Hield affiche ainsi 39,5% de réussite à 3-points en carrière, sur 7,3 tentatives en moyenne par match.

Dans l’Illinois, il retrouvera également Bryson Graham, désormais vice-président exécutif des Bulls, qu’il avait déjà côtoyé à New Orleans lors de ses premiers pas dans la ligue, en 2016/17.

De la place dans le backcourt des Hornets

De son côté, Charlotte se sépare du contrat à 9,6 millions de dollars d’un joueur de 34 ans pour récupérer un meneur de 21 ans encore sous contrat rookie, avec une « team option » pour la saison 2027/28.

Drafté par San Antonio avant d’être immédiatement envoyé à Minnesota, où il est resté un an et demi avant d’atterrir à Chicago, Rob Dillingham connaît déjà pas mal de mouvement depuis son arrivée en NBA. Cette nouvelle étape à Charlotte lui permettra-t-elle enfin d’exprimer pleinement son potentiel ?

Il pourrait en tout cas y avoir une carte à jouer chez les Hornets, qui ont perdu LaMelo Ball cet été et ont choisi de tenter le pari Coby White, natif de Caroline du Nord, au poste de meneur.

Le mouvement intervient également après l’annonce de la blessure de Kon Knueppel à l’ischio-jambier. Le sophomore ne sera réexaminé que dans un mois, et Charlotte aura donc du temps de jeu à distribuer sur les postes arrières, dès la présaison puis au début de la saison régulière.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NO 57 21:01 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 SAC 25 30:19 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25:18 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 31:53 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 30:47 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34:16 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 IND 26 35:35 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2021-22 SAC 55 28:37 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2022-23 IND 80 31:02 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 25:42 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 PHI 32 25:45 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GS 82 22:43 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1 2025-26 ATL 7 7:17 48.1 41.2 100.0 0.1 1.0 1.1 0.7 0.1 0.3 0.9 0.0 5.1 2025-26 GS 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.3 0.8 1.0 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.