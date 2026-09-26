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Kon Knueppel absent de la présaison

Publié le 26/09/2026 à 7:37 Twitter Facebook

NBA – En plus de leur jeune star, Kon Knueppel, les Hornets ont aussi perdu Grant Williams sur blessure. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir tenir leur place pour l’ouverture de la saison régulière.

Kon KnueppelÀ Charlotte, les mauvaises nouvelles viennent par paire. En effet, la franchise a annoncé les blessures de Kon Knueppel et Grant Williams à l’entraînement. Ils rateront tous les deux l’intégralité de la pré-saison des Hornets, soit quatre matchs, et ils ne seront réexaminés que lors de la première semaine de la saison régulière.

Un coup dur pour l’équipe comme pour les joueurs. La préparation ne sera donc pas optimale pour Kon Knueppel, victime d’une blessure à l’ischio-jambier gauche, tandis qu’il est appelé à prendre les rênes de la franchise, en compagnie de Brandon Miller,  après le départ de LaMelo Ball.

Comme Kon Knueppel, Grant Williams souffre d’une blessure à l’ischio-jambier, sauf que ce n’est pas sa jambe gauche mais bien sa jambe droite qui le tiendra éloigné des parquets pendant au moins trois semaines. Il avait déjà manqué la moitié de la saison dernière et espérait pouvoir repartir de l’avant en 2026/27, sauf que son physique continue de lui mener la vie dure.

La course contre-la-montre est en tout cas lancée à Charlotte, sachant que le premier match des Hornets est prévu le 21 octobre à Brooklyn.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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