Kon Knueppel absent de la présaison

À Charlotte, les mauvaises nouvelles viennent par paire. En effet, la franchise a annoncé les blessures de Kon Knueppel et Grant Williams à l’entraînement. Ils rateront tous les deux l’intégralité de la pré-saison des Hornets, soit quatre matchs, et ils ne seront réexaminés que lors de la première semaine de la saison régulière.

Un coup dur pour l’équipe comme pour les joueurs. La préparation ne sera donc pas optimale pour Kon Knueppel, victime d’une blessure à l’ischio-jambier gauche, tandis qu’il est appelé à prendre les rênes de la franchise, en compagnie de Brandon Miller, après le départ de LaMelo Ball.

Comme Kon Knueppel, Grant Williams souffre d’une blessure à l’ischio-jambier, sauf que ce n’est pas sa jambe gauche mais bien sa jambe droite qui le tiendra éloigné des parquets pendant au moins trois semaines. Il avait déjà manqué la moitié de la saison dernière et espérait pouvoir repartir de l’avant en 2026/27, sauf que son physique continue de lui mener la vie dure.

La course contre-la-montre est en tout cas lancée à Charlotte, sachant que le premier match des Hornets est prévu le 21 octobre à Brooklyn.