Victor Wembanyama refuse toute promotion pour des paris sportifs

Alors que les paris sportifs et les marchés prédictifs occupent une place de plus en plus importante en NBA, Victor Wembanyama n’a de son côté pas vraiment envie de profiter de cette manne financière.

Interrogé par le journaliste du San Antonio Express-News Mike Finger sur la possibilité de le voir un jour promouvoir une société de paris sportifs, le Français n’a ainsi pas laissé la moindre place au doute.

« Absolument pas. Je ne ferai jamais ça », a répondu la star des Spurs, avant d’aller encore plus loin : « Je trouve ça très triste de voir certains joueurs en faire la promotion. »

Victor Wembanyama précise toutefois que chacun reste libre de faire ses propres choix. Mais de son côté, la décision est prise : les opérateurs de paris ne pourront pas utiliser son image.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont fait un autre choix

Le Français n’a cité aucun joueur en particulier, mais sa déclaration intervient quelques semaines après l’association entre LeBron James et Polymarket. Le nouveau joueur des Sixers toucherait même 15 millions de dollars par an pour promouvoir cette plateforme de marchés prédictifs, même si sa communication doit principalement concerner le football américain.

Quelques mois auparavant, Giannis Antetokounmpo était lui devenu actionnaire de Kalshi, autre acteur majeur des marchés prédictifs, avant d’apparaître dans plusieurs campagnes publicitaires de la société.

Une proximité entre le sport professionnel et les paris qui reste un sujet particulièrement sensible pour la NBA.

La ligue compte elle-même DraftKings et FanDuel parmi ses partenaires officiels, tout en ayant dû renforcer ses contrôles après les différentes affaires de paris suspects qui ont secoué la Grande Ligue… et en ayant aussi communiqué contre les menaces des parieurs à l’encontre des basketteurs.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.