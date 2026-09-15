La NBA et le syndicat des joueurs s’unissent contre les menaces des parieurs

Face aux dérives liées aux paris sportifs, les grandes ligues américaines veulent durcir le ton. Dans un courrier commun, adressé aux commissions de jeux et aux autorités de régulation des différents États, la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) se joignent à la NFL, la MLB, la MLS et la NHL, ainsi qu’à leurs syndicats de joueurs, pour réclamer une réponse ferme contre les parieurs menaçants.

Les signataires reconnaissent que l’essor des paris légaux a offert « de nouvelles façons aux fans de s’engager avec leurs sports préférés », mais ils pointent aussi son côté sombre. Joueurs, entraîneurs, arbitres et proches reçoivent régulièrement des messages de harcèlement ou des menaces après des paris perdus. Un problème déjà bien connu en NBA, puisque JB Bickerstaff avait notamment raconté avoir reçu des menaces visant également sa famille.

« Menacer la sécurité d’un athlète ou des membres de sa famille à cause d’un pari sportif franchit clairement une ligne éthique et pénale, et c’est totalement inacceptable », écrivent les ligues et syndicats.

Des bannissements à vie ?

Leur principale demande est radicale : instaurer un bannissement définitif des plateformes de paris pour toute personne dont il est établi qu’elle a harcelé de manière abusive ou menacé un joueur, un coach, un arbitre, un membre d’une équipe ou sa famille. La mesure concernerait également les athlètes amateurs.

La NBA défend aussi un mécanisme de signalement commun permettant aux ligues, franchises, joueurs et syndicats de transmettre les preuves aux autorités. Une exclusion prononcée dans un État devrait ensuite être reconnue dans les autres. L’Ohio, la Virginie-Occidentale, la Louisiane et le Wyoming possèdent déjà des listes d’exclusion.

Les opérateurs seraient eux-mêmes mis face à leurs responsabilités, avec l’obligation de surveiller, signaler et fermer les comptes associés à ces comportements. Une nouvelle étape alors que la NBA et la NBPA réfléchissent déjà à limiter certains types de paris individuels, notamment pour réduire le harcèlement subi par les joueurs.

« La sécurité et le bien-être des joueurs, coaches, arbitres et de leurs familles doivent toujours passer avant un pari », concluent les signataires, qui souhaitent que les auteurs de menaces perdent « pour toujours » le droit de parier sur des évènements sportifs.

Reste désormais à trouver le juste milieu. Car dla NBA a largement accompagné l’essor des paris sportifs, au point de compter DraftKings et FanDuel parmi ses partenaires officiels. Tout l’enjeu pour la NBA consiste donc à continuer de profiter financièrement d’un secteur devenu incontournable dans son écosystème tout en limitant ses effets les plus toxiques sur les principaux concernés. Une frontière d’autant plus délicate à tracer que les paris et marchés prédictifs permettent désormais de miser non seulement sur le résultat des rencontres, mais aussi sur une multitude d’évènements directement liés aux performances et parfois même à l’avenir individuel des joueurs…