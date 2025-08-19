La NBA et le syndicat des joueurs confirment vouloir limiter le type de paris sur la ligue

C'est bel et bien un des travaux de l'été de la NBA et du syndicat des joueurs. Comme annoncé par ESPN le 15 août dernier, la ligue et la NBPA planchent bien sur la question des paris sportifs, tout du moins certains d'entre eux confirment “des représentants” des deux institutions à The Athletic. Sont en cause les “prop bets”, les mises autour d'une certaine catégorie statistique ou d'un cumul de plusieurs catégories, qu'un joueur parvenir à réaliser ou non lors d'un match. C'est ce type de pari qui a notamment été au cœur du scandale Jontay Porter, banni à vie par la ligue pour avoir truqué ses performances et ainsi permis de valider des paris.

Les objectifs de ces potentielles restrictions sont multiples. D'un côté, la NBA veut garantir “l'intégrité” des performances des joueurs, alors que des enquêtes fédérales sont toujours en cours autour de Malik Beasley et Terry Rozier. “La protéger est primordial, et nous pensons que des limitations raisonnables sur certains prop bets devraient être sérieusement envisagées” avait expliqué un porte-parole de la NBA dans un communiqué à ESPN également évoqué par The Athletic.

Des menaces de mort régulières

Pour le syndicat des joueurs, la principale motivation est de limiter le harcèlement subi par les joueurs en ligne ou même au bord du terrain autour de leurs performances. Un représentant de la NBPA a expliqué à The Athletic que le syndicat était ouvert à davantage de restrictions autour des “prop bets” si cela peut permettre de diminuer ce fléau. “On reçoit vraiment des menaces de mort si quelqu'un ne réussit pas un pari” expliquait dernièrement Michael Porter Jr dans un podcast. “Cela devient le principal sujet de conversation et c'est agaçant” enchaîne l'ancien Nugget. “Vous êtes dans votre match et vous entendez les gens en bord de terrain dire, ‘hé Mike, mets un panier à 3-points de plus' ou ‘j'ai besoin de cinq points de plus de ta part'. Le plaisir du jeu n'est plus dans le jeu lui-même. C'est uniquement pour que les gens gagnent de l'argent.”

La NBA pourrait notamment devoir repenser ses partenariats avec deux des leaders du secteur, DraftKings et FanDuel, dont la ligue fait la promotion et permet de parier en temps réel durant les diffusions des matchs sur le NBA League Pass. “La transparence inhérente à la légalisation des paris sportifs est devenue un atout important pour protéger l’intégrité des compétitions sportives“, a évoqué un porte-parole de DraftKings à The Athletic. “Contrairement à l’époque antérieure à la légalisation des paris (suite notamment à une affaire judiciaire en 2018, ndlr), où les menaces étaient beaucoup plus difficiles à détecter, l’industrie réglementée offre maintenant une surveillance et une responsabilisation accrues qui aident à identifier les activités potentiellement suspectes.”

Celles-ci mettent pour le moment en lumière certains agissements, comme ceux de Porter, et ceux suspectés de Beasley et Rozier. Mais elles n'ont pas endigué les effets secondaires négatifs de l'explosion des paris. “Toute cette industrie est mauvaise et cela ne va faire qu'empirer” craignait Michael Porter Jr.