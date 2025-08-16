La NBA et le syndicat des joueurs partent en guerre contre certains types de paris

Parce que trois joueurs sont impliqués dans des enquêtes fédérales sur des paris illégaux, la NBA et le syndicat de joueurs ont pris la parole cette semaine pour expliquer qu'ils soutenaient le projet de limiter, voire interdire, certains types de paris afin de réduire le risque de manipulation et de lutter contre le harcèlement dont les sportifs sont victimes de la part des parieurs.

« Protéger l’intégrité de notre sport est primordial, et nous pensons que des limitations raisonnables sur certains prop bets devraient être sérieusement envisagées », a déclaré un porte-parole de la NBA dans un communiqué à ESPN. « Toute approche doit viser à réduire le risque de manipulation des performances, tout en veillant à ce que les fans qui souhaitent placer des prop bets puissent continuer à le faire via des marchés légaux et réglementés. »

Les “prop bets” au coeur du problème

Un “prop bet”, c'est un pari sur la performance d'un joueur bien précis, et sur une statistique en particulier. On peut, par exemple, parier que tel joueur n'atteindra pas les 8 points dans un match. C'est ce qu'on appelle un “under”.

Tout est parti de la suspension à vie de l’ancien joueur des Raptors de Toronto, Jontay Porter. Le frère de Michael Porter Jr. avait reconnu devant le tribunal avoir feint des blessures lors de deux matchs afin de faire gagner des complices qui avait parié sur le « under » de ses statistiques.

En réaction, la NBA avait demandé à ses partenaires opérateurs de paris d’interdire les mises sur le « under » des prop bets concernant les joueurs en « two-way contract », comme l’était Porter au moment des faits.

Des joueurs harcelés après une contre-performance

Même si pour l'instant, les enquêtes autour des cas Terry Rozier et Malik Beasley ne seraient pas liés à des “prop bets”, la NBA estime désormais que d’autres restrictions pourraient être justifiées. Pourquoi ? Parce que, comme l'expliquait Michael Porter Jr, les joueurs se retrouvent harcelés par des parieurs mécontents.

« [Les joueurs] sont préoccupés par le fait que les prop bets soient devenus une source de harcèlement de plus en plus inquiétante, tant en ligne qu’en personne », confirme un porte-parole de l'union des joueurs dans un communiqué à ESPN. « Si un encadrement plus strict peut contribuer à réduire ces abus, alors nous soutenons l’idée d’un examen approfondi. »

Précisons que ces problèmes ne touchent pas uniquement la NBA, et que la MLB est confronté aux mêmes problèmes de joueurs harcelés par des parieurs.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.