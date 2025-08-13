Michael Porter Jr. sort du silence sur la suspension à vie de son frère

Michael Porter Jr vient de vivre 18 derniers mois très chargés sur et en dehors du terrain. Le nouvel ailier des Brooklyn Nets s'était montré plutôt discret suite à la mise au ban de son frère Jontay pour une affaire de paris sportifs. Un sujet qu'il a finalement évoqué plus en longueur lundi dans le podcast “One night with Steiny”. Porter Jr n'a pas cherché à défendre le comportement de son frère, ancien joueur des Raptors, mais a tenté d'expliquer son vécu et celui du microcosme NBA face à ce phénomène. Et “MPJ” en semble convaincu, celui-ci est loin d'être terminé.

Alors que Porter Jr discute de l'authenticité des joueurs face à la place prise par les réseaux sociaux avec les intervenants du podcast, un d'entre eux soulève le débat des paris sportifs et leur influence sur le comportement des fans vis à vis des joueurs. “Oh non, ne me lancez pas là-dessus” débute-t-il, avant de développer. “Les paris sportifs peuvent affecter énormément ton authenticité et ton intégrité.”

“Réfléchissez-y“, image-t-il. “Vous êtes en colère contre ces gars qui font des paris, mais pensez au fait que vous pouvez rendre vos proches riches en leur disant ‘mettez 10 000 dollars sur ‘under' (sous un niveau de performance statistique attendu d'un joueur). Et sur ce match, vous allez faire comme si vous étiez blessé (le mode opératoire de son frère, ndlr) et vous allez rester assis sur le banc. Ou vous allez sortir après trois minutes. Et ils vont tous avoir un petit pactole parce que tu l'as fait un match. Ce n'est pas absolument pas acceptable. Mais certaines personnes pensent probablement comme ça.”

Des relations joueurs – spectateurs perverties

Michael Porter Jr cite évidemment en exemple son frère, mais aussi Malik Beasley et Terry Rozier, eux aussi impliqués dans des affaires de paris, bien qu'ils ne soient pas à ce stade considérés coupables. “Ces gars viennent de rien et leurs potes n'ont rien et ils se disent ‘mec si je sors après trois minutes et que vous gagnez tous, on aura tous le jackpot'” évoque-t-il. “Mais toute cette industrie est mauvaise et cela ne va faire qu'empirer.”

Le joueur de 27 ans déplore un état de fait qui détériore la relation entre les fans et les basketteurs, où l'argent devient au centre de tout et attise les tensions. “On reçoit vraiment des menaces de mort si quelqu'un ne réussit pas un pari” explique Michael Porter Jr. “Le truc fou, c'est que tu ne peux plus être gagnant d'aucune manière. Parce que si je joue trop bien, je gâche les gens qui ont parié sur l”under'. Et s'ils ont parié sur mon over (au-dessus d'un niveau de performance statistique attendu), vous voyez ce que je veux dire ? Donc tu fais forcément perdre de l'argent à certaines personnes.”

“Le plaisir du jeu n'est plus dans le jeu lui-même”

“Cela devient le principal sujet de conversation et c'est agaçant” enchaîne l'ancien Nugget. “Vous êtes dans votre match et vous entendez les gens en bord de terrain dire, “hé Mike, mets un panier à 3-points de plus' ou “j'ai besoin de cinq points de plus de ta part'. Le plaisir du jeu n'est plus dans le jeu lui-même. C'est uniquement pour que les gens gagnent de l'argent. Et en réalité, il y a bine plus de gens qui en perdent que ceux qui en gagnent.”

Lucide et concerné par le sujet, Michael Porter Jr se montre assez fataliste. Pour lui, une des solutions pour endiguer ce phénomène serait de ne permettre les paris que depuis les casinos de Las Vegas, et plus en ligne n'importe où et à n'importe quel moment comme c'est le cas dans 30 états à l'heure actuelle contre quatre seulement avant 2018. “Vous pensez vraiment que si quelqu'un perd beaucoup d'argent à cause d'un pari sur un joueur, qu'il se dit ‘je vais trouver ce mec', et qu'il agresse le joueur, ils arrêteront tout ce système ?” s'interroge Porter Jr, alors que ses interlocuteurs répondent par la négative. La NBA elle-même permet depuis un an de suivre en temps réel les cotes et de parier durant les diffusions des matchs sur ses plateformes.