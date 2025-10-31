Sous pression, la NBA cherche son équilibre avec les paris sportifs

Ébranlée par l'enquête du FBI sur les paris suspects autour de Terry Rozier et Chauncey Billups, la NBA est forcée de prendre des mesures. Selon ESPN, la ligue et ses partenaires, dont FanDuel et DraftKings, examinent ainsi les types de paris jugés les plus susceptibles d'être manipulés, ainsi que les montants maximums à autoriser.

Avant même le début de la saison, la NBA avait notamment demandé à ses partenaires de ne plus proposer de paris sur les fautes, les pertes de balle ou les lancers francs manqués, considérés comme trop faciles à truquer. FanDuel et DraftKings ont confirmé avoir accédé à cette requête.

Une décision qui intervient dans un contexte tendu, alors que les autorités fédérales enquêtent sur plusieurs affaires de paris illégaux impliquant des joueurs de la Grande Ligue. Terry Rozier est ainsi accusé d’avoir informé un ami d’enfance qu’il simulerait une blessure en mars 2023, permettant ainsi à des parieurs de miser gros sur une contre-performance de sa part. Plus de 250 000 dollars auraient ainsi été misés de la sorte avant la rencontre…

Les sites de paris assurent que « l’industrie régulée fonctionne comme prévu »

Ce nouveau scandale fait écho à l’affaire Jontay Porter, banni à vie en avril dernier pour avoir manipulé ses performances afin d'aider des parieurs. À la suite de cette affaire, la NBA a également demandé aux bookmakers de ne plus proposer de paris sur les joueurs en contrat « two-way » ou signés pour dix jours.

Mais les sites de paris défendent le système. DraftKings estime même que ces enquêtes prouvent que « l’industrie régulée fonctionne comme prévu », tandis que FanDuel vante sa « coopération permanente » avec la ligue.

Il faut dire que les paris sur les performances individuelles restent un pilier du marché du pari sportif NBA et sont très populaires, notamment dans les paris combinés. Mais leur encadrement plus strict semble inévitable, alors que la NBA doit préserver son image après ces scandales. Même si du côté du lobby des sites de paris, on rétorque qu'une régulation trop stricte pousserait les parieurs vers des plateformes illégales et non régulées.