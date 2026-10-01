Les Nuggets récupèrent Ryan Nembhard

Retour à la case départ, ou presque, pour Ryan Nembhard. Non drafté et arrivé en NBA grâce à un « two-way contract » à l’été 2025, il avait fini par obtenir un vrai contrat en fin de saison dernière avec Dallas, en saisissant à merveille les opportunités liées aux blessures dans le groupe de Jason Kidd.
Problème : les Mavericks ont fini par envoyer leur meneur à Atlanta, dans le cadre du transfert impliquant Zaccharie Risacher et Luguentz Dort. Les Hawks l’ont ensuite échangé à leur tour chez les Hornets, avant que ces derniers ne le coupent il y a quelques jours…
Sans contrat, Ryan Nembhard attendait donc sagement depuis et ce sont finalement les Nuggets qui ont sauté sur l’occasion de le signer. ESPN évoque en l’occurrence un nouveau « two-way contract » pour le Canadien, entraînant le départ de KJ Simpson, jusque-là détenteur de ce type de contrat dans le Colorado.
Appelé à suppléer son compatriote Jamal Murray ainsi que Tyus Jones, le petit frère d’Andrew Nembhard aura un rôle à jouer sur le poste de meneur de jeu dans le Colorado. Comme il a réussi une belle année rookie (6.6 points, 5.3 passes), Denver surveillait son profil depuis plusieurs jours.
|Ryan Nembhard
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|DAL
|60
|19:31
|41.5
|35.6
|80.6
|0.2
|2.0
|2.2
|5.3
|1.4
|0.4
|1.4
|0.0
|6.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.