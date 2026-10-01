Les Nuggets récupèrent Ryan Nembhard

Retour à la case départ, ou presque, pour Ryan Nembhard. Non drafté et arrivé en NBA grâce à un « two-way contract » à l’été 2025, il avait fini par obtenir un vrai contrat en fin de saison dernière avec Dallas, en saisissant à merveille les opportunités liées aux blessures dans le groupe de Jason Kidd.

Problème : les Mavericks ont fini par envoyer leur meneur à Atlanta, dans le cadre du transfert impliquant Zaccharie Risacher et Luguentz Dort. Les Hawks l’ont ensuite échangé à leur tour chez les Hornets, avant que ces derniers ne le coupent il y a quelques jours…

Sans contrat, Ryan Nembhard attendait donc sagement depuis et ce sont finalement les Nuggets qui ont sauté sur l’occasion de le signer. ESPN évoque en l’occurrence un nouveau « two-way contract » pour le Canadien, entraînant le départ de KJ Simpson, jusque-là détenteur de ce type de contrat dans le Colorado.

Appelé à suppléer son compatriote Jamal Murray ainsi que Tyus Jones, le petit frère d’Andrew Nembhard aura un rôle à jouer sur le poste de meneur de jeu dans le Colorado. Comme il a réussi une belle année rookie (6.6 points, 5.3 passes), Denver surveillait son profil depuis plusieurs jours.

Ryan Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 60 19:31 41.5 35.6 80.6 0.2 2.0 2.2 5.3 1.4 0.4 1.4 0.0 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.