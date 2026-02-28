Tyus Jones va quitter les Mavericks

Le 1er mars est la date-butoir pour se séparer de joueurs, pour leur permettre de rejoindre ensuite de rejoindre une formation de haut de tableau. Si le cas Khris Middleton reste en suspens à Dallas, en revanche, celui de Tyus Jones est tranché.

Marc Stein révèle ainsi que les Mavs ont l’intention de couper le meneur Tyus Jones. Comme cette décision interviendra avant dimanche soir Jones conservera son éligibilité pour les playoffs avec sa prochaine équipe.

Après des longs passages chez les Wolves puis chez les Grizzlies, le fre de Tre a davantage la bougeotte depuis trois saisons et rien que cette année, il vient de passer du Magic aux Hornets, avant de rebondir aux Mavericks, dont il sera finalement coupé.

Ce départ va faire un heureux : Ryan Nembhard, l’un des meilleurs »two-way contract« de la saison. L’intéressé a disputé 44 des 50 matches autorisés pour ce type de contrat, et il devrait ainsi être signé jusqu’à la fin de saison avec un contrat classique.