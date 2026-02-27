Khris Middleton va-t-il réussir à trouver une équipe de playoffs ?

Ces derniers jours, l’avenir de Khris Middleton à Dallas est en question. L’ailier est face à un choix important : rester pour jouer les grands frères du vestiaire ou partir pour aller jouer les playoffs ailleurs. Les Mavericks étant d’accord pour laisser la décision au vétéran de 34 ans.

Néanmoins, pour être éligible aux playoffs, il faut quitter son équipe avant dimanche et le 1er mars. Et pour l’instant, rien n’indique avec certitude un départ du champion 2021.

« Je vais parler à mon agent d’ici samedi, pour entendre ce qu’il a à me dire », confirmait le joueur ce jeudi. « Je ne sais pas quelles équipes sont vraiment sur la table. Je lui ai confiance pour se renseigner et me présenter des options. On en parlera alors. »

Toute la question est là : une équipe de playoffs a-t-elle vraiment envie, ou besoin, d’un Khris Middleton qui n’est plus le triple All-Star qu’il fut ? Ce n’est pas sûr du tout. Cela pourrait profiter aux Mavericks, qui le voient comme un parfait mentor pour Cooper Flagg.

« Je lui parle beaucoup de ce qu’il pourrait faire pour aider Cooper », explique Jason Kidd. « Il a l’impression de ne pas pouvoir l’aider car Cooper est déjà devant lui. Il a un tel sens de l’humour. Avec son expérience, c’est bien pour Flagg de travailler avec Khris. »

« Il est incroyable », confie l’ancien joueur des Bucks sur son jeune coéquipier de 19 ans, qui réalise finalement une excellente première saison en NBA sur le plan individuel. « Il fait tellement de bonnes choses à un si jeune âge. Il est dominant et beaucoup veulent le tester. Il passe très bien tous les tests. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 6 24:40 50.0 38.1 91.3 1.7 3.2 4.8 2.8 1.8 0.7 1.8 0.0 14.5 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.