À Dallas, Khris Middleton a la main sur son avenir

Ce n’est certainement plus le triple All-Star qu’il a été au début de la décennie, mais Khris Middleton reste un joueur capable de gros coups de chaud sur un match. Preuve en est avec sa sortie à 25 points, 7 rebonds et 7 passes (en 30 minutes) face aux Pacers, dimanche.

À 34 ans, l’ancien joueur des Bucks aspire sans doute à une fin de saison à enjeu collectivement, sauf qu’il se trouve actuellement chez les Mavericks, embarqués dans un finish en roue libre, après y avoir été transféré par les Wizards au début du mois.

Néanmoins, Marc Stein indique que Khris Middleton pourrait quitter Dallas d’ici le 1er mars, date limite pour un « buyout ». Les dirigeants texans lui laissent ainsi la possibilité : rester pour jouer les grands frères du vestiaire (en vue de la saison prochaine ?) ou bien négocier une rupture de contrat à l’amiable pour rejoindre une équipe qui disputera les playoffs.

Libre cet été, le champion 2021 ne tourne plus qu’à 10.9 points, 4 rebonds et 3.2 passes de moyenne, mais ses qualités offensives, son expérience et son leadership peuvent toujours s’avérer utiles chez un candidat au titre.

Encore faut-il que sa blessure à l’épaule, contractée cette nuit à Brooklyn, ne vienne pas tout bouleverser.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 5 23:00 49.0 35.3 88.9 1.6 3.2 4.8 2.6 2.0 0.8 1.6 0.0 14.0 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.