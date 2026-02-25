À Dallas, Khris Middleton a la main sur son avenir

Ce n’est certainement plus le triple All-Star qu’il a été au début de la décennie, mais Khris Middleton reste un joueur capable de gros coups de chaud sur un match. Preuve en est avec sa sortie à 25 points, 7 rebonds et 7 passes (en 30 minutes) face aux Pacers, dimanche.
À 34 ans, l’ancien joueur des Bucks aspire sans doute à une fin de saison à enjeu collectivement, sauf qu’il se trouve actuellement chez les Mavericks, embarqués dans un finish en roue libre, après y avoir été transféré par les Wizards au début du mois.
Néanmoins, Marc Stein indique que Khris Middleton pourrait quitter Dallas d’ici le 1er mars, date limite pour un « buyout ». Les dirigeants texans lui laissent ainsi la possibilité : rester pour jouer les grands frères du vestiaire (en vue de la saison prochaine ?) ou bien négocier une rupture de contrat à l’amiable pour rejoindre une équipe qui disputera les playoffs.
Libre cet été, le champion 2021 ne tourne plus qu’à 10.9 points, 4 rebonds et 3.2 passes de moyenne, mais ses qualités offensives, son expérience et son leadership peuvent toujours s’avérer utiles chez un candidat au titre.
Encore faut-il que sa blessure à l’épaule, contractée cette nuit à Brooklyn, ne vienne pas tout bouleverser.
|Khris Middleton
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|DET
|27
|17:36
|44.0
|31.1
|84.4
|0.1
|1.7
|1.9
|1.0
|2.0
|0.6
|0.4
|0.1
|6.1
|2013-14
|MIL
|82
|30:00
|44.0
|41.4
|86.1
|0.7
|3.0
|3.8
|2.1
|3.0
|1.0
|1.5
|0.2
|12.1
|2014-15
|MIL
|79
|30:06
|46.7
|40.7
|85.9
|0.6
|3.8
|4.4
|2.3
|2.3
|1.5
|1.4
|0.1
|13.4
|2015-16
|MIL
|79
|36:06
|44.4
|39.6
|88.8
|0.6
|3.3
|3.8
|4.2
|2.6
|1.7
|2.3
|0.2
|18.2
|2016-17
|MIL
|29
|30:39
|45.0
|43.3
|88.0
|0.4
|3.9
|4.2
|3.4
|2.7
|1.4
|2.2
|0.2
|14.7
|2017-18
|MIL
|82
|36:22
|46.6
|35.9
|88.4
|0.5
|4.7
|5.2
|4.0
|3.3
|1.5
|2.3
|0.3
|20.1
|2018-19
|MIL
|77
|31:05
|44.1
|37.8
|83.7
|0.6
|5.3
|6.0
|4.3
|2.2
|1.0
|2.3
|0.1
|18.3
|2019-20
|MIL
|62
|29:53
|49.7
|41.5
|91.6
|0.7
|5.5
|6.2
|4.3
|2.3
|0.9
|2.2
|0.1
|20.9
|2020-21
|MIL
|68
|33:22
|47.6
|41.4
|89.8
|0.8
|5.2
|6.0
|5.4
|2.4
|1.1
|2.6
|0.1
|20.4
|2021-22
|MIL
|66
|32:26
|44.3
|37.3
|89.0
|0.6
|4.8
|5.4
|5.4
|2.4
|1.2
|2.9
|0.3
|20.1
|2022-23
|MIL
|33
|24:16
|43.6
|31.5
|90.2
|0.8
|3.4
|4.2
|4.9
|2.1
|0.7
|2.2
|0.2
|15.1
|2023-24
|MIL
|55
|27:02
|49.3
|38.1
|83.3
|0.7
|3.9
|4.7
|5.3
|2.6
|0.9
|2.3
|0.3
|15.1
|2024-25
|MIL
|23
|23:13
|51.2
|40.7
|84.8
|0.2
|3.5
|3.7
|4.4
|2.3
|0.7
|1.6
|0.2
|12.6
|2024-25
|WAS
|14
|22:04
|41.3
|27.7
|86.8
|0.6
|3.1
|3.7
|3.4
|1.6
|1.3
|1.4
|0.2
|10.7
|2025-26
|DAL
|5
|23:00
|49.0
|35.3
|88.9
|1.6
|3.2
|4.8
|2.6
|2.0
|0.8
|1.6
|0.0
|14.0
|2025-26
|WAS
|34
|24:19
|43.3
|33.3
|84.1
|0.9
|3.1
|3.9
|3.3
|2.5
|0.8
|1.7
|0.3
|10.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.