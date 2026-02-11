Khris Middleton et Jason Kidd se retrouvent à Dallas

Face aux Suns, Khris Middleton a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs des Mavericks. En revanche, ce n’était pas sa première rencontre sous les ordres de Jason Kidd. En effet, les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, pendant quatre saisons, à Milwaukee entre 2014 et 2018.

« Il m’a pris très jeune et m’a beaucoup appris. Sa façon de voir le jeu, son approche et son professionnalisme, sur et en dehors du terrain, ont eu une influence déterminante sur ma carrière », constate le vétéran de 34 ans. « Il sait ce dont j’étais capable à Milwaukee et je suis heureux de jouer à nouveau pour lui. »

L’ailier insiste sur la franchise de son entraîneur. « Kidd fut un grand joueur et a été honnête, tout simplement. Quand on voit les choses, il faut les dire. Si un joueur a une question, il faut être honnête, totalement transparent et faire savoir quand il fait des erreurs, pour qu’il apprenne. »

Même si c’est avec l’arrivée de Mike Budenholzer que Khris Middleton va devenir All-Star puis champion NBA (2021), avec Jason Kidd, il avait grandement progressé. « Il était sans doute notre meilleur joueur à l’époque, avec Giannis Antetokounmpo juste derrière. Il fut un bon mentor et coéquipier pour Giannis », estime même le coach.

Dans la défaite à Phoenix, l’ancien joueur des Bucks est sorti du banc pour 13 points et 5 rebonds. Il reste deux mois de saison avant qu’il ne soit libre de tout contrat. La suite de sa carrière va-t-il s’écrire dans le Texas ? Peut-il devenir un mentor pour Cooper Flagg, désormais patron des Mavericks ? « On n’a pas encore parlé de ça et je ne sais pas si on va le faire », répond-il. « Je suis concentré sur le basket pour l’instant. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.