Les Suns résistent au comeback des Mavericks pour les enfoncer

Voilà le genre de rencontre dont le score final ne reflète en rien sa physionomie. Les Suns ont repoussé les Mavs à domicile (120-111) après avoir très largement dominé les débats pendant une majeure partie de la soirée.

Malgré sa grosse maladresse à 3-points (1/10), Dillon Brooks a rendu une copie à 23 points et a reçu le soutien de six autres joueurs à 10 points ou plus. En face, Cooper Flagg a terminé avec 27 points et a été très bien accompagné dans son effort par Naji Marshall (31 points).

Mais ce duo n’a pas pesé bien lourd au moment d’une entame de rencontre parfaitement dominée par les locaux. En multipliant les tirs à mi-distance, Dillon Brooks a bien lancé la maison Suns, qui n’a eu aucune difficulté à développer son jeu en transition. Et à trouver la mire derrière l’arc, là où les hommes de Jason Kidd voyaient leur compteur offensif bloqué : 2 points après six minutes.

31 points d’avance dans le second quart-temps

Après douze minutes, l’écart était déjà très conséquent (36-16). Tout l’enjeu étant de savoir si les locaux allaient être en capacité de maintenir cette avance. Réponse : oui. Elle allait même atteindre les 31 points dans le second quart-temps (61-30).

Mais une séquence à l’approche de la pause où Daniel Gafford a contré la tentative de dunk de Jalen Green, avant de voir Cooper Flagg dunker avec autorité devant Dillon Brooks a permis aux visiteurs de bénéficier d’un minimum de « momentum ». Insuffisant toutefois pour remettre en question cette vingtaine de points de retard dans le troisième quart-temps.

Il faudra attendre l’ultime période pour voir Dallas tenter un sérieux rapprochement, derrière la grosse production de Marshall. À six minutes de la fin, sur une claquette de Marvin Bagley III, les Mavs sont revenus à dix points (108-98). Et même sous cette barre symbolique grâce à un panier primé de PJ Washington.

Les titulaires revenus en jeu, les Suns n’ont pas paniqué et signé les stops défensifs nécessaires, tandis que la paire Booker – Brooks allait assurer au « scoring » pour maintenir un matelas suffisant pour l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La disette des Mavs à 3-points se poursuit. Sans doute que le « airball » balancé par Tyus Jones après quelques minutes de jeu était annonciateur de la suite. D’autant que Max Christie allait l’imiter quelques minutes plus tard du même « spot ». Dans un soir où ils évoluaient sans Klay Thompson, les Mavs ont terminé avec un triste 5/22 derrière l’arc (contre 16/50 aux Suns) alimentant ce que l’on savait déjà : Dallas est à la peine dans ce secteur. La formation texane est la 4e la plus maladroite de la ligue (34.3%) et la 2e la moins prolifique (10.9 tirs convertis par match). Cette nuit, elle a tenté de compenser cette maladresse par 44 lancers-francs obtenus (32/44) contre… 9 côté Suns (6/9) !

Les Suns gagnent à nouveau à domicile. Les joueurs de l’Arizona n’avaient pas encore gagné devant leur public en février. Ils restaient sur trois défaites de rang face aux Sixers, Warriors et Clippers. Avant cela, les Suns avaient battu trois formations de l’Est (Cavs, Pistons et Nets). Ils ont tout intérêt à capitaliser dans leur salle en ce moment : entre fin janvier et début mars, leur calendrier prévoit 16 matchs… sur 19 à domicile. Avant une fin d’exercice où les déplacements seront logiquement majoritaires.

La pire série des Texans depuis 2016. En s’inclinant à nouveau cette nuit, les hommes de Jason Kidd ont subi leur 8e défaite de rang. Pour retrouver trace d’une telle série de défaites dans la franchise, il faut remonter à l’entame de la saison 2016-2017. Du temps où Harrison Barnes, Wesley Matthews ou encore Deron Williams tentaient d’apporter leur soutien à la légende Dirk Nowitzki. Après leur démarrage catastrophique cette année-là (4v-17d), les Texans avaient terminé avec 33 succès. Avec leur rythme actuel, les Mavs 2026 n’atteindront pas ce quota.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.