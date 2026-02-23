Du Khris Middleton « vintage » face aux Pacers

« C’est notre première victoire post-break, ma première depuis que je suis ici. J’espère qu’on va en signer beaucoup plus d’ici la fin de la saison. » Khris Middleton peut avoir le sourire. Dans l’Indiana, les Mavs ont mis fin à leur spirale négative de dix revers de suite. Et l’ailier a été pour beaucoup dans ce succès, grâce à sa meilleure sortie de l’année.

« Khris a été un grand scoreur durant toute sa carrière. Quand il apporte cette force d’attraction, cela ouvre le terrain pour tout le monde, des coupes dans le dos de la défense, des paniers à 3-points ouverts. Cela ouvre le jeu. C’est beaucoup plus dur à arrêter pour les équipes adverses », remarque PJ Washington.

Les Mavs commencent à le comprendre, depuis qu’ils ont récupéré l’ailier il y a quelques semaines, dans le cadre de l’échange autour d’Anthony Davis. Deux jours avant ce match contre les Pacers, Khris Middleton avait déjà inscrit 18 points face aux Wolves à l’occasion de sa première titularisation avec Jason Kidd.

Dans l’Indiana, il a enfilé son costume de scoreur en enchaînant les tirs à 3-points ou à mi-distance, où il reste un sérieux client. « Au début, ils m’ont défendu en un-contre-un. Cela m’a permis d’emmener le défenseur plus petit dans ma zone préférentielle. Puis ils ont commencé à envoyer des prises à deux ou à venir aider plus agressivement, ce qui m’a forcé à jouer dans un espace plus restreint », décrypte l’arrière.

« Je ne suis pas un gars qui saute haut au-dessus du cercle »

Malgré les ajustements défensifs d’en face, le joueur de 34 ans a cumulé 25 points (11/15 aux tirs), avec 7 rebonds et 7 passes en 30 minutes. « On ne se rend pas toujours compte à quel point il est grand. Il peut créer de l’espace grâce à sa taille dans le jeu à mi-distance. Il a toujours été capable de déclencher son tir. Et puis il y a sa capacité à créer du jeu, j’ai trouvé qu’en orchestrant l’attaque à travers lui, il a offert des layups et des tirs totalement ouverts aux autres », juge Jason Kidd.

Un bon moyen de se souvenir que son joueur, en perte de vitesse depuis qu’il a été transféré par les Bucks et dont la carrière a été ravagée par les blessures, tournait à 20 points de moyenne il y a quelques années.

« Je l’ai fait de nombreuses fois. Je ne suis pas un gars qui saute haut au-dessus du cercle », rappelle le vétéran qui sera « free agent » l’été prochain.

Alors autant enfiler les paniers d’ici la fin de la saison pour se montrer, tout en redonnant un peu le moral aux fans des Mavs avec quelques victoires. « J’aurais aimé qu’on l’obtienne avant le break (du All-Star Game), mais c’est le moment idéal pour décrocher une victoire. Heureusement, on a mis fin à cette série. J’espère donc qu’on pourra entamer une série de victoires maintenant », espère-t-il.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 3 24:20 36.7 30.0 87.5 1.3 2.7 4.0 1.7 2.0 0.7 1.3 0.0 13.0 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.