Stats & Highlights | Fin de série pour les Mavericks

NBA – Après 10 défaites de suite, les Mavericks s’imposent à Indianapolis. Les Hawks renversent les Nets, et le Magic l’emporte à l’Intuit Dome.
Dans un match de cancres, Dallas a mis fin à une série de 10 défaites en s’imposant 134-130 sur le parquet d’Indiana. Khris Middleton s’est comporté en patron des Mavericks avec 25 points, 7 rebonds et 7 passes, tandis que P.J. Washington a ajouté 23 unités.
Marvin Bagley III a signé un double-double (12 points, 11 rebonds) dans une performance collective à six joueurs à plus de 10 points.
Côté Pacers, Pascal Siakam, de retour, a inscrit 30 points et Andrew Nembhard a compilé 22 points et 11 passes. Dallas a mené presque toute la rencontre, creusant un écart de 10 points dans le troisième quart-temps. Indiana est revenu à trois longueurs dans le money-time sans jamais reprendre l’avantage, concédant une troisième défaite depuis le All-Star break.
Les Hornets bouillants à 3-points
Charlotte a largement dominé Washington (129-112), complétant un sweep (4-0) sur la saison. LaMelo Ball a brillé avec 37 points et un record personnel de 10 tirs à 3-points réussis (sur 15 tentatives). Kon Knueppel a ajouté 28 points et Brandon Miller 22, dans un festival longue distance (25/46 à 3-points).
Les Hornets ont fait exploser le match dans le troisième quart-temps avec un incroyable 12/14 derrière l’arc. Bilal Coulibaly a inscrit 17 points pour Washington, dont 15 dans le premier quart. Charlotte consolide sa 10e place à l’Est, tandis que Knueppel s’approche davantage du record de tirs primés pour un rookie.
Atlanta a renversé Brooklyn 115-104 après avoir compté jusqu’à 11 points de retard dans le quatrième quart-temps, infligeant aux Nets une quatrième défaite consécutive. Jalen Johnson a porté les Hawks avec 26 points et 12 rebonds, dont 12 unités lors d’un incroyable run final : 24-2 !
CJ McCollum (16 points) honorait sa première titularisation depuis l’échange envoyant Trae Young à Washington, tandis que Jock Landale (17 points) s’est montré précieux en sortie de banc. Onyeka Okongwu a signé un double-double (13 points, 11 rebonds), ponctué d’un énorme dunk sur Nic Claxton. Les partenaires de Michael Porter Jr. (18 points) ont sombré dans le money-time, ratant 11 de leurs 12 derniers tirs et leurs 10 dernières tentatives à 3-points.
Le Magic au bout du suspense
Le Magic a arraché une victoire sur le fil face aux Clippers (111-109). Desmond Bane a mené le Magic avec 36 points, tandis que Paolo Banchero a ajouté 16 points et 8 passes, dont un dunk décisif en contre-attaque. Wendell Carter Jr. a signé un double-double (15 points, 14 rebonds) pour Orlando, désormais à 5-2 sur ses sept derniers matchs.
En face, Kawhi Leonard inscrit 37 points malgré son entorse à la cheville, et Bennedict Mathurin confirme sa montée en puissance avec 21 points en sortie de banc. Dans le money-time, Bane a redonné l’avantage aux siens avant que le Magic ne creuse un léger écart. Mathurin a manqué le tir de la gagne au buzzer, scellant la courte défaite des Clippers.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
