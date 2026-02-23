Stats & Highlights | Fin de série pour les Mavericks

Matchs
NBA – Après 10 défaites de suite, les Mavericks s’imposent à Indianapolis. Les Hawks renversent les Nets, et le Magic l’emporte à l’Intuit Dome.

mavericks pacers

Dans un match de cancres, Dallas a mis fin à une série de 10 défaites en s’imposant 134-130 sur le parquet d’Indiana. Khris Middleton s’est comporté en patron des Mavericks avec 25 points, 7 rebonds et 7 passes, tandis que P.J. Washington a ajouté 23 unités.
Marvin Bagley III a signé un double-double (12 points, 11 rebonds) dans une performance collective à six joueurs à plus de 10 points.

Côté Pacers, Pascal Siakam, de retour, a inscrit 30 points et Andrew Nembhard a compilé 22 points et 11 passes. Dallas a mené presque toute la rencontre, creusant un écart de 10 points dans le troisième quart-temps. Indiana est revenu à trois longueurs dans le money-time sans jamais reprendre l’avantage, concédant une troisième défaite depuis le All-Star break.

Les Hornets bouillants à 3-points

Charlotte a largement dominé Washington (129-112), complétant un sweep (4-0) sur la saison. LaMelo Ball a brillé avec 37 points et un record personnel de 10 tirs à 3-points réussis (sur 15 tentatives). Kon Knueppel a ajouté 28 points et Brandon Miller 22, dans un festival longue distance (25/46 à 3-points).
Les Hornets ont fait exploser le match dans le troisième quart-temps avec un incroyable 12/14 derrière l’arc. Bilal Coulibaly a inscrit 17 points pour Washington, dont 15 dans le premier quart. Charlotte consolide sa 10e place à l’Est, tandis que Knueppel s’approche davantage du record de tirs primés pour un rookie.

Atlanta a renversé Brooklyn 115-104 après avoir compté jusqu’à 11 points de retard dans le quatrième quart-temps, infligeant aux Nets une quatrième défaite consécutive. Jalen Johnson a porté les Hawks avec 26 points et 12 rebonds, dont 12 unités lors d’un incroyable run final : 24-2 !

CJ McCollum (16 points) honorait sa première titularisation depuis l’échange envoyant Trae Young à Washington, tandis que Jock Landale (17 points) s’est montré précieux en sortie de banc. Onyeka Okongwu a signé un double-double (13 points, 11 rebonds), ponctué d’un énorme dunk sur Nic Claxton. Les partenaires de Michael Porter Jr. (18 points) ont sombré dans le money-time, ratant 11 de leurs 12 derniers tirs et leurs 10 dernières tentatives à 3-points.

Le Magic au bout du suspense

Le Magic a arraché une victoire sur le fil face aux Clippers (111-109). Desmond Bane a mené le Magic avec 36 points, tandis que Paolo Banchero a ajouté 16 points et 8 passes, dont un dunk décisif en contre-attaque. Wendell Carter Jr. a signé un double-double (15 points, 14 rebonds) pour Orlando, désormais à 5-2 sur ses sept derniers matchs.

En face, Kawhi Leonard inscrit 37 points malgré son entorse à la cheville, et Bennedict Mathurin confirme sa montée en puissance avec 21 points en sortie de banc. Dans le money-time, Bane a redonné l’avantage aux siens avant que le Magic ne creuse un léger écart. Mathurin a manqué le tir de la gagne au buzzer, scellant la courte défaite des Clippers.

LA Clippers – Orlando 109 – 111

LA Clippers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 33 14/25 2/7 7/9 0 8 8 4 3 3 3 2 -4 37 38
Brook Lopez 22 3/6 1/1 3/3 0 4 4 1 4 1 0 0 -4 10 13
Kris Dunn 34 2/2 0/0 3/4 1 4 5 0 2 2 1 0 -8 7 12
Kobe Sanders 26 3/6 0/1 1/1 0 2 2 2 1 1 0 0 3 7 9
Derrick Jones Jr. 33 3/12 0/5 0/0 3 0 3 3 1 1 1 1 2 6 4
Bennedict Mathurin 30 7/16 1/5 6/7 2 7 9 5 2 0 2 0 1 21 23
Jordan Miller 23 5/7 0/0 4/4 0 1 1 1 3 0 1 1 -1 14 14
Yanic Konan Niederhauser 26 3/7 1/2 0/0 3 5 8 0 1 0 1 4 2 7 14
Nicolas Batum 13 0/2 0/2 0/0 0 3 3 2 1 1 0 1 -1 0 5
Total 40/83 5/23 24/28 9 34 43 18 18 9 9 9 109
Orlando Magic / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 32 13/19 4/6 6/10 3 2 5 1 3 2 1 0 12 36 33
Paolo Banchero 37 6/16 0/1 4/5 0 7 7 8 1 0 2 0 -5 16 18
Wendell Carter Jr. 33 6/14 0/1 3/3 4 10 14 3 3 0 5 0 2 15 19
Tristan Da Silva 30 3/6 3/6 4/4 1 1 2 2 2 1 0 0 8 13 15
Anthony Black 36 4/9 1/4 2/4 0 2 2 1 4 1 2 0 -8 11 6
Moritz Wagner 11 4/7 0/0 1/1 1 1 2 1 1 2 1 0 9 9 10
Jonathan Isaac 15 2/4 0/0 1/2 2 2 4 1 1 0 0 2 -4 5 9
Jase Richardson 10 2/3 0/1 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 4 6
Jett Howard 17 0/4 0/4 2/2 0 4 4 2 2 0 1 0 -6 2 3
Jevon Carter 19 0/1 0/0 0/0 1 1 2 4 2 1 0 1 1 0 7
Total 40/83 8/23 23/31 12 31 43 25 21 7 12 3 111

Atlanta – Brooklyn 115 – 104

Atlanta Hawks / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 38 11/22 0/3 4/5 1 11 12 4 5 0 4 1 8 26 27
Nickeil Alexander-Walker 35 4/12 3/9 6/6 2 1 3 6 1 2 1 0 29 17 19
CJ McCollum 32 5/12 3/7 3/4 2 6 8 4 0 1 3 0 26 16 18
Onyeka Okongwu 32 5/7 1/2 2/2 2 9 11 1 3 0 2 2 17 13 23
Dyson Daniels 33 3/8 0/2 1/2 3 7 10 8 2 3 0 0 11 7 22
Jock Landale 16 6/11 3/3 2/2 4 2 6 1 2 1 1 1 -6 17 20
Corey Kispert 13 4/5 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -16 9 7
Zaccharie Risacher 20 3/7 1/3 0/0 1 0 1 0 2 1 2 0 -9 7 3
Gabe Vincent 11 1/2 1/2 0/0 0 1 1 3 0 1 1 0 -8 3 6
Mouhamed Gueye 10 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
Total 42/87 13/33 18/21 15 37 52 28 16 10 15 4 115
Brooklyn Nets / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 35 8/19 1/8 1/1 2 5 7 6 3 0 0 0 -15 18 20
Nicolas Claxton 31 6/11 0/1 3/5 2 6 8 5 3 1 1 0 -19 15 21
Egor Demin 28 5/11 2/5 1/2 0 1 1 4 0 1 1 1 -18 13 12
Noah Clowney 31 3/8 2/6 4/4 0 5 5 1 2 2 0 0 -7 12 15
Nolan Traoré 35 4/14 1/3 2/4 1 0 1 5 2 2 5 0 7 11 2
Day'Ron Sharpe 17 4/6 0/0 3/4 3 2 5 2 0 2 3 1 8 11 15
Drake Powell 14 2/5 1/2 2/2 1 0 1 1 2 0 0 0 -20 7 6
Terance Mann 17 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 6 5
Ochai Agbaji 14 2/4 2/3 0/0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 6
Danny Wolf 18 2/4 1/3 0/0 0 4 4 4 2 1 1 1 8 5 12
Total 38/85 12/34 16/22 9 25 34 29 18 9 13 4 104

Indiana – Dallas 130 – 134

Indiana Pacers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 29 12/19 2/3 4/5 1 7 8 3 4 0 5 0 7 30 28
Andrew Nembhard 29 7/14 3/6 5/5 0 1 1 11 3 1 1 0 -4 22 27
Jarace Walker 34 6/13 4/7 2/5 1 8 9 6 3 2 2 0 3 18 23
Kam Jones 31 4/4 2/2 0/0 0 0 0 3 2 1 1 0 -14 10 13
Jay Huff 26 4/10 0/6 1/1 0 1 1 1 2 1 0 3 -9 9 9
Kobe Brown 19 5/9 3/4 2/2 3 4 7 0 2 1 1 0 -10 15 18
Ben Sheppard 27 4/9 3/6 2/2 0 3 3 2 2 0 0 0 0 13 13
Quenton Jackson 23 4/9 3/4 0/0 1 3 4 6 3 0 1 0 2 11 15
Micah Potter 22 1/7 0/4 0/0 3 3 6 5 2 2 4 0 5 2 5
Total 47/94 20/42 16/20 9 30 39 37 23 8 15 3 130
Dallas Mavericks / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Khris Middleton 30 11/15 3/5 0/0 1 6 7 7 4 1 2 0 5 25 34
P.J. Washington 36 8/14 1/4 6/8 3 6 9 2 2 1 1 1 4 23 27
Naji Marshall 26 7/10 0/1 3/6 1 1 2 2 2 1 2 0 -1 17 14
Max Christie 30 6/11 2/4 2/2 0 2 2 4 3 0 3 0 -5 16 14
Daniel Gafford 22 3/7 0/0 2/4 3 3 6 2 2 1 0 0 10 8 11
Brandon Williams 22 4/8 1/3 6/8 0 1 1 7 0 2 2 1 15 15 18
Marvin Bagley III 26 5/9 0/0 2/4 2 9 11 1 0 1 0 0 -6 12 19
Klay Thompson 19 3/11 3/7 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 3 9 5
Caleb Martin 17 3/5 1/2 0/0 0 4 4 1 0 1 1 0 1 7 10
Tyus Jones 12 1/4 0/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 -6 2 2
Total 51/94 11/28 21/32 10 35 45 29 13 9 11 2 134

Washington – Charlotte 112 – 129

Washington Wizards / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bilal Coulibaly 17 6/9 3/4 2/4 1 1 2 2 0 1 0 2 -6 17 19
KyShawn George 18 4/9 2/4 3/3 0 2 2 1 0 1 0 1 -21 13 13
Tre Johnson 19 5/10 1/3 0/0 0 1 1 3 2 0 3 0 -21 11 7
Anthony Gill 31 4/5 0/1 0/0 0 5 5 4 2 1 2 0 -33 8 15
Carlton Carrington 30 2/10 1/6 1/2 1 2 3 2 2 0 3 0 -27 6 -1
Jaden Hardy 22 5/10 4/8 2/2 0 3 3 1 2 0 0 1 6 16 16
Jamir Watkins 16 5/10 3/7 0/1 2 2 4 1 2 0 0 1 13 13 13
Will Riley 31 4/11 1/4 2/2 2 4 6 4 1 1 0 0 4 11 15
Sharife Cooper 22 3/5 1/2 2/3 1 2 3 3 4 1 1 0 -4 9 12
Alondes Williams 34 3/5 2/3 0/0 2 6 8 3 2 1 2 0 4 8 16
Total 41/84 18/42 12/17 9 28 37 24 17 6 11 5 112
Charlotte Hornets / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 27 12/20 10/15 3/3 1 7 8 7 1 1 0 0 20 37 45
Kon Knueppel 28 10/18 5/9 3/5 1 6 7 4 1 1 3 0 33 28 27
Brandon Miller 26 8/14 5/7 1/2 1 3 4 3 3 1 2 0 7 22 21
Ryan Kalkbrenner 15 2/3 0/0 2/2 4 5 9 2 0 0 0 3 24 6 19
Grant Williams 26 1/4 1/3 2/3 0 4 4 5 2 0 2 2 33 5 10
Josh Green 23 4/6 2/4 2/2 1 3 4 1 1 2 0 0 10 12 17
Tidjane Salaun 21 3/3 2/2 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 -9 9 12
Tre Mann 21 2/8 0/3 2/2 0 0 0 3 2 2 0 0 -3 6 5
Pat Connaughton 11 1/3 0/1 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 -17 2 3
PJ Hall 17 0/5 0/0 2/2 4 2 6 1 2 1 2 0 -7 2 3
Xavier Tillman 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -4 0 -1
Sion James 21 0/3 0/2 0/2 2 4 6 0 3 0 2 0 -2 0 -1
Total 43/88 25/46 18/25 17 37 54 27 17 9 12 5 129

