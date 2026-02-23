Stats & Highlights | Fin de série pour les Mavericks

Dans un match de cancres, Dallas a mis fin à une série de 10 défaites en s’imposant 134-130 sur le parquet d’Indiana. Khris Middleton s’est comporté en patron des Mavericks avec 25 points, 7 rebonds et 7 passes, tandis que P.J. Washington a ajouté 23 unités.

Marvin Bagley III a signé un double-double (12 points, 11 rebonds) dans une performance collective à six joueurs à plus de 10 points.

Côté Pacers, Pascal Siakam, de retour, a inscrit 30 points et Andrew Nembhard a compilé 22 points et 11 passes. Dallas a mené presque toute la rencontre, creusant un écart de 10 points dans le troisième quart-temps. Indiana est revenu à trois longueurs dans le money-time sans jamais reprendre l’avantage, concédant une troisième défaite depuis le All-Star break.

Les Hornets bouillants à 3-points

Charlotte a largement dominé Washington (129-112), complétant un sweep (4-0) sur la saison. LaMelo Ball a brillé avec 37 points et un record personnel de 10 tirs à 3-points réussis (sur 15 tentatives). Kon Knueppel a ajouté 28 points et Brandon Miller 22, dans un festival longue distance (25/46 à 3-points).

Les Hornets ont fait exploser le match dans le troisième quart-temps avec un incroyable 12/14 derrière l’arc. Bilal Coulibaly a inscrit 17 points pour Washington, dont 15 dans le premier quart. Charlotte consolide sa 10e place à l’Est, tandis que Knueppel s’approche davantage du record de tirs primés pour un rookie.

Atlanta a renversé Brooklyn 115-104 après avoir compté jusqu’à 11 points de retard dans le quatrième quart-temps, infligeant aux Nets une quatrième défaite consécutive. Jalen Johnson a porté les Hawks avec 26 points et 12 rebonds, dont 12 unités lors d’un incroyable run final : 24-2 !

CJ McCollum (16 points) honorait sa première titularisation depuis l’échange envoyant Trae Young à Washington, tandis que Jock Landale (17 points) s’est montré précieux en sortie de banc. Onyeka Okongwu a signé un double-double (13 points, 11 rebonds), ponctué d’un énorme dunk sur Nic Claxton. Les partenaires de Michael Porter Jr. (18 points) ont sombré dans le money-time, ratant 11 de leurs 12 derniers tirs et leurs 10 dernières tentatives à 3-points.

Le Magic au bout du suspense

Le Magic a arraché une victoire sur le fil face aux Clippers (111-109). Desmond Bane a mené le Magic avec 36 points, tandis que Paolo Banchero a ajouté 16 points et 8 passes, dont un dunk décisif en contre-attaque. Wendell Carter Jr. a signé un double-double (15 points, 14 rebonds) pour Orlando, désormais à 5-2 sur ses sept derniers matchs.

En face, Kawhi Leonard inscrit 37 points malgré son entorse à la cheville, et Bennedict Mathurin confirme sa montée en puissance avec 21 points en sortie de banc. Dans le money-time, Bane a redonné l’avantage aux siens avant que le Magic ne creuse un léger écart. Mathurin a manqué le tir de la gagne au buzzer, scellant la courte défaite des Clippers.

LA Clippers – Orlando 109 – 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC 121 CLE 113 ATL 115 BRO 104 MIL 94 TOR 122 GSW 128 DEN 117 IND 130 DAL 134 WAS 112 CHA 129 LAL 89 BOS 111 MIN 108 PHI 135 CHI 99 NYK 105 PHO 77 POR 92 LAC 109 ORL 111

Atlanta – Brooklyn 115 – 104

Indiana – Dallas 130 – 134

Washington – Charlotte 112 – 129

