Tyrese Maxey et les Sixers s’amusent face aux Wolves

Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière, Joan Beringer s’illustre dans les premières minutes de la partie, avec son énergie et son activité, à l’image d’un premier quart-temps rythmé et à l’avantage des Sixers. Ces derniers trouvent très vite le chemin du panier à 3-pts et prennent de l’avance (26-35).

Ça se confirme avec un 5/5 pour débuter le deuxième quart-temps tandis que les Wolves perdent beaucoup de ballons. Certes Anthony Edwards puis Donte DiVincenzo limitent la casse avec des paniers primés, mais ça n’inverse pas le cours des choses (58-68).

Surtout que le problème des possessions gâchées n’est pas réglé après la pause. Tyrese Maxey, lui, monte en puissance et enchaîne les paniers. Les troupes de Chris Finch sont dans les cordes (78-94).

VJ Edgecombe et Quentin Grimes enfoncent le clou à 3-pts avant que les bancs ne s’ouvrent pour les dernières minutes. Victoire plus que logique de Philadelphie (108-135), qui casse ainsi sa série après quatre défaites de suite alors que celle de Minnesota, trois succès de rang, se termine.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La titularisation de Joan Beringer. Naz Reid touché à l’épaule et Rudy Gobert suspendu, le Français a eu le droit de commencer une rencontre NBA pour la première fois de sa carrière. En 17 minutes, il a compilé 7 points à 2/2 au shoot et 3 rebonds. Comme toujours, il a été très énergique et volontaire. Mais comme toujours, il l’a payé en faisant trop de fautes. Il en avait déjà trois après seulement cinq minutes et finira avec six au total, donc sur le banc.

– La différence à 3-pts. Avec un superbe 21/37 dans l’exercice (57% de réussite), les Sixers ont été écœurants. Quentin Grimes finit avec un 5/8, VJ Edgecombe et Tyrese Maxey avec 6 et 4 réussites en sept tentatives. Sans oublier Kelly Oubre Jr, qui en ajoute trois. Bref, c’est tombé de tous les côtés. Pour Minnesota, le 10/33 ne baisse pas bien lourd.

– Une copie très, très brouillonne pour les Wolves. Néanmoins, les joueurs de Chris Finch n’ont pas seulement perdu cette rencontre derrière la ligne à 3-pts. Les 20 ballons perdus pèsent aussi dans la balance, avec notamment certaines séquences assez affreuses, voire comiques tant le déchet et la déconcentration étaient énormes. Meilleur joueur de son équipe, Anthony Edwards a perdu sept ballons quand Julius Randle, qui devait faire un gros match pour compenser les absences de Gobert et Reid, a été trop discret avec 18 points et seulement dix tirs tentés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.