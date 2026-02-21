Nouvelle faute flagrante et nouvelle suspension pour Rudy Gobert ?

Même s’il a réalisé un très bon match face à Dallas, avec un gros double-double (22 points à 9/11 au tir, 17 rebonds et 3 contres), Rudy Gobert n’a pas pu totalement savourer la victoire des Wolves.

En effet, il a pris une nouvelle faute flagrante (I) pour un « balayage inutile » dans la lutte au rebond face à Marvin Bagley III, touché au cou et à la tête. Les arbitres ont ainsi sanctionné le Français alors que son adversaire s’agaçait. Et le problème, c’est que le pivot de Minnesota devrait rater le prochain match de son équipe…

Leader du classement des fautes flagrantes cette saison avec six, Rudy Gobert est ainsi entré dans le système à points de la NBA dans le domaine, qui engendre des suspensions.

Il avait déjà été suspendu un match en janvier, et il devrait donc être absent face aux Sixers, demain soir. Pour rappel, la barème mis en place par la NBA est le suivant :

– Joueur à 4 points commettant une faute flagrante de niveau 2 : suspension automatique d’un match

– Joueur à 5 ou 6 points commettant une faute flagrante de niveau 1 : suspension automatique d’un match

– Joueur à 5 ou 6 points commettant une faute flagrante de niveau 2 : suspension automatique de deux matchs

– Joueur à 7 points ou plus commettant une faute flagrante : suspension automatique de deux matchs

Rudy Gobert ayant déjà reçu quatre Flagrant 1 et une Flagrant 2, il avait déjà six points à son compteur.

« Vous savez quoi ? Le problème, c’est que je reçois des coups à la tête presque à chaque match, et on ne siffle jamais de fautes flagrantes », a répliqué le Français, qui espère que la ligue reviendra sur la décision des arbitres. « Mais quand, parfois, je frappe quelqu’un à la tête par inadvertance, ils ne me ratent jamais. Ils sont toujours très durs avec moi à ce sujet, surtout quand ce n’est pas intentionnel. Nous allons donc faire appel. J’espère qu’ils examineront la situation et qu’ils verront qu’il s’agissait simplement d’un accident. »

Si ce n’est pas le cas, le pivot sera effectivement suspendu, et en plus il affichera ensuite sept points à son compteur des fautes flagrantes. Et toute nouvelle Flagrant lui vaudra alors deux matchs de suspension…

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 54 31:17 70.3 0.0 50.2 3.7 7.4 11.1 1.7 2.6 0.7 1.3 1.6 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.