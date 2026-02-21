Matchs
Anthony Edwards et Rudy Gobert sans pitié avec les Mavericks

NBA – Avec 40 points d’Anthony Edwards et un gros double-double de Rudy Gobert, les Wolves infligent aux Mavericks une 10e défaite de suite.

anthony edwards rudy gobertMVP du All-Star Game, Anthony Edwards a ramené le trophée à ses fans, et il a célébré ça en plantant 40 points à la défense des Mavericks, qui concèdent une 10e défaite de suite.

Dès l’entame du match, les Wolves font pleuvoir les tirs extérieurs : 8 paniers à 3-points réussis sur 13 tentatives et 40 points inscrits en douze minutes pour mener 40-25. Naz Reid, Donte DiVincenzo et Jaden McDaniels donnent le ton derrière l’arc, tandis que Dallas, privé notamment de Cooper Flagg et Max Christie, peine à suivre. De ce premier quart-temps, on retiendra ce »poster dunk« énorme de Reid sur Daniel Gafford.

Minnesota poursuit sur sa lancée en deuxième quart-temps. Malgré plusieurs ballons perdus, les joueurs de Chris Finch conservent le contrôle grâce à leur adresse et à leur domination au rebond offensif, avec notamment un Rudy Gobert très actif près du cercle.

Anthony Edwards explose avec 17 points dans le seul deuxième quart-temps pour totaliser 20 points à la pause. Les Wolves rentrent aux vestiaires avec une avance confortable (69-57) après avoir compté jusqu’à 18 points d’avance.

Klay Thompson prend feu

Mais au retour des vestiaires, le scénario change. Le jeu offensif de Minnesota se grippe et Dallas en profite pour lancer un run de 24-8 à cheval sur la fin du deuxième quart et le début du troisième. Les Mavericks reviennent à deux points (77-75) au milieu du troisième quart-temps. Les Wolves réagissent et reprennent un peu d’air pour mener 96-88 à l’entame du dernier acte.

Dans le quatrième quart-temps, Klay Thompson prend feu et ramène Dallas à hauteur. Sur un floater, Tyus Jones égalise à 103-103 à 7 minutes de la fin, concluant une séquence de 12-2 en faveur des Texans. Le match, longtemps maîtrisé par Minnesota, bascule alors dans un duel serré.

C’est à ce moment qu’Edwards reprend les commandes. Sur les six dernières minutes, il inscrit 14 de ses 40 points, dont un tir à 3-points en step-back décisif pour redonner l’avantage aux siens. Naz Reid enchaîne avec un autre tir primé, permettant aux Wolves de reprendre le contrôle définitif de la rencontre, pour une victoire finale 122-111. Un écart plutôt flatteur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Rudy Gobert suspendu ? Le Français a écopé d’une faute Flagrant I en deuxième quart-temps et elle est synonyme de suspension automatique d’un match. Après la rencontre, on a appris que les Wolves allaient demander à ce que cette faute soit examinée et annulée.

Un mois sans gagner. La dernière victoire des Mavericks remonte au 22 janvier, et c’était face aux Warriors. Depuis ils ont perdu Cooper Flagg, Max Christie, et transféré Anthony Davis. Résultat, une 10e défaite de suite et la plus longue série de défaites depuis 28 ans !

Minnesota Timberwolves / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 38 16/30 5/13 3/4 1 5 6 1 2 1 3 0 17 40 30
Rudy Gobert 32 9/11 0/1 4/8 10 7 17 1 3 1 2 3 6 22 36
Julius Randle 29 4/16 1/4 4/4 3 2 5 3 3 1 4 0 8 13 6
Donte DiVincenzo 31 3/5 3/5 0/0 0 5 5 9 4 1 1 0 19 9 21
Jaden McDaniels 34 3/11 1/4 0/1 0 8 8 5 4 2 6 1 1 7 8
Naz Reid 30 8/14 4/8 1/2 1 6 7 4 1 1 2 2 12 21 26
Ayo Dosunmu 27 2/9 1/5 0/0 0 2 2 3 3 0 0 0 2 5 3
Nah'Shon Hyland 15 1/3 1/2 0/0 2 2 4 2 1 0 0 0 -6 3 7
Joan Beringer 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 -4 2 4
Total 47/100 16/42 12/19 17 37 54 28 22 7 18 8 122
Dallas Mavericks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Khris Middleton 31 6/14 1/3 5/6 3 4 7 2 1 1 2 0 -7 18 17
Naji Marshall 33 5/16 0/4 5/7 0 5 5 3 2 3 3 0 1 15 10
Tyus Jones 26 6/10 1/1 0/0 1 0 1 6 1 0 0 0 11 13 16
P.J. Washington 36 5/17 2/5 0/2 3 9 12 2 4 2 0 0 3 12 14
Daniel Gafford 24 4/7 0/0 0/0 1 4 5 2 4 2 1 3 -6 8 16
Marvin Bagley III 24 5/9 1/2 4/4 7 6 13 0 1 0 1 1 -5 15 24
Brandon Williams 18 4/8 0/1 5/8 0 1 1 4 1 0 2 0 -15 13 9
Klay Thompson 28 4/12 3/9 0/0 0 0 0 2 2 1 1 0 -23 11 5
Caleb Martin 15 1/2 0/0 2/2 0 2 2 1 2 2 1 0 -16 4 7
AJ Johnson 5 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Total 41/97 8/25 21/29 15 31 46 22 18 11 12 4 111

