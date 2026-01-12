Matchs
Rudy Gobert suspendu après sa dernière faute flagrante sur Victor Wembanyama

Publié le 12/01/2026 à 11:54

NBA – Le pivot des Wolves a cumulé trop de fautes de ce genre pour échapper à la suspension prévue par le règlement.

Rudy GobertPas de Rudy Gobert avec les Wolves mardi soir, à Milwaukee. Le pivot français sera normalement suspendu (à part si la NBA déjuge ses arbitres a posteriori…) pour le prochain match en raison de la cinquième faute flagrante dont il a écopé la nuit passée, face aux Spurs.

Il a été sanctionné d’une Flagrant I pour avoir laissé ses pieds traîner sous les appuis de son compatriote Victor Wembanyama qui shootait à 3-points. Ce dernier, avec ses 29 points et 7 rebonds, avait mené la vie dure au quadruple meilleur défenseur de l’année (2 points à 1/4 aux tirs, 14 rebonds).

Rudy Gobert est ainsi le joueur ayant reçu le plus de fautes flagrantes depuis le début de saison en NBA. Pour sanctionner les joueurs qui en commettent trop, la ligue a ainsi mis en place un système de points :

  • Flagrant 1 = un point
  • Flagrant 2 = deux points

Flagrant délit

Et lorsqu’un joueur dépasse les 6 points, comme c’est le cas ici de Rudy Gobert, il écope d’un match de suspension.

  • Joueur à 4 points commettant une faute flagrante de niveau 2 : suspension automatique d’un match
  • Joueur à 5 ou 6 points commettant une faute flagrante de niveau 1 : suspension automatique d’un match
  • Joueur à 5 ou 6 points commettant une faute flagrante de niveau 2 : suspension automatique de deux matchs
  • Joueur à 7 points ou plus commettant une faute flagrante : suspension automatique de deux matchs

Dans le détail, le pivot français avait déjà trois Flagrant 1 et une Flagrant 2, pour avoir poussé Mark Williams en l’air. Il en était donc à 5 points, et atteint les 6 points avec sa dernière faute flagrante. Il écoperait donc d’une nouvelle suspension d’un match s’il commet une autre Flagrant 1, et de deux matchs s’il s’agit d’une Flagrant 2.

Par Samuel Hauraix
