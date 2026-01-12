Les Wolves signent le hold-up parfait face aux Spurs !

La première mi-temps tourne complètement à l’avantage des Spurs (55-42) et cela se résume par un facteur, répondant au nom de Victor Wembanyama. Sur les douze minutes qu’il a disputées, son équipe a infligé un +21 aux Timberwolves, les limitant à seulement 18% d’adresse. En revanche, sur les douze minutes qu’il n’a pas jouées, les Wolves ont dominé les Texans de 8 points, en shootant surtout à 60%. Le jour et la nuit.

Une différence majeure, qui permet en tout cas aux visiteurs de débuter la période par un 16-0 (nouveau record de franchise) et de la terminer sur un 19-7. Victor Wembanyama (16 points, 6 rebonds) se régalant dans la raquette de Rudy Gobert, malgré ses fautes, tandis qu’Anthony Edwards (12 points) fait de son mieux, en face, pour limiter les dégâts au score.

Après la pause, la tendance se confirme : avec « Wemby », San Antonio ne boxe pas dans la même catégorie que Minnesota. Le Français, toujours aidé par les 3-points de Julian Champagnie, repousse l’avance autour de la vingtaine et il faut qu’il retourne s’asseoir pour que les joueurs de Micah Nori (car Chris Finch est malade) reviennent quelque peu. Keldon Johnson, actif en sortie de banc, veille à maintenir un écart confortable, en réponse à Naz Reid ou Bones Hyland, inspirés de chaque côté (85-71).

L’étau se resserre davantage autour des Spurs, bousculés par l’intensité défensive adverse et privés de panier pendant plus de sept minutes, accumulant en prime les ballons perdus. Plus énergiques, les Timberwolves finissent alors par égaliser, le tout dans une ambiance survoltée, puis par passer devant pour la première fois du match, grâce à Anthony Edwards.

« Ant-Man » (23 points) qui adore ces situations au couteau et qui a finalement le dernier mot : son « runner », à 17 secondes de la fin ne sera pas rendu par les Texans ! Victor Wembanyama (29 points, 7 rebonds, 3 interceptions) échouant à mi-distance, car serré de près par Julius Randle, Luke Kornet ratant sa claquette puis De’Aaron Fox ne trouvant pas non plus la faille de loin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil inattendu de Minnesota. Les Timberwolves reviennent de loin : au total, ils n’auront mené que 1 minute 30 à domicile, s’en remettant à un « game winner » d’Anthony Edwards pour venir à bout d’une belle équipe des Spurs. Derrière de 19 points dans le troisième quart-temps, et encore à -14 dans le quatrième, ils ont progressivement recollé en profitant des minutes sans Victor Wembanyama, tout en comptant sur leurs soldats Donte DiVincenzo, Naz Reid, Jaden McDaniels, Bones Hyland et Julius Randle pour renverser la vapeur, entre intensité défensive et agressivité offensive. Avant qu’Edwards ne plie l’affaire, donc.

– Un problème longtemps nommé « Wemby ». Héros des Spurs à Boston la veille, Victor Wembanyama n’est cette fois-ci pas parvenu à faire pareil à Minneapolis. Toujours limité dans ses minutes, mais de retour dans le cinq, il s’est montré séduisant pendant trois quarts-temps, étant présent à chaque « run » texan. Néanmoins, dès qu’il se reposait, son équipe prenait l’eau et, à l’image de ses coéquipiers, le Français a subi l’intensité physique et défensive des Timberwolves dans le dernier acte. Un résultat frustrant, même s’il a eu (et raté) la balle de match dans les dernières secondes.

– Suspension à venir pour Rudy Gobert. Sale soirée pour Rudy Gobert, globalement dominé par Victor Wembanyama dans son duel franco-français, alors que son remplaçant Naz Reid a davantage apporté positivement. À tel point que, dans le quatrième quart-temps, sa frustration s’est transformée en Flagrant I sifflée par les arbitres. Un fait de jeu qui vaudra à Rudy Gobert de rater le prochain match de Minnesota, à Milwaukee, puisqu’il compte maintenant cinq fautes flagrantes cette saison. Ainsi, dès qu’il en recevra une nouvelle, il écopera automatiquement de deux matches de suspension.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.