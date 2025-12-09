La vilaine « vengeance » de Rudy Gobert a coûté cher aux Wolves

Le troisième quart-temps vient de débuter et Rudy Gobert se retrouve seul sous le cercle. Mark Williams est en retard et tape sur la tête de son adversaire. Faute flagrante sifflée au pivot des Suns.

Le Français était très énervé au moment de la faute, serrant le poing en se dirigeant vers son adversaire, avant de s’éloigner. Quelques instants plus tard, c’est au tour de Mark Williams d’avoir de l’espace sous le cercle. Il s’apprête à monter au dunk sauf qu’une fois dans les airs, Rudy Gobert le pousse avec le coude dans les côtes. Après quelques minutes passées au sol, l’intérieur de Phoenix pourra tout de même se relever et terminer la rencontre.

Face à cette « vengeance » dangereuse, les arbitres n’ont eu d’autre choix que de sévir et de sanctionner le vice-champion olympique avec une faute flagrante 2, synonyme d’exclusion.

« Je ne pensais pas qu’il ferait ça » expliquait Mark Williams après la rencontre. « Je pensais qu’il allait juste contester le tir, mais il a choisi de faire ça. Je suis content d’avoir pu terminer le match. »

Une perte importante

Une expulsion qui est venue mettre un coup d’arrêt à la belle soirée de Rudy Gobert puisqu’en 21 minutes de jeu, il pointait à 15 points et 8 rebonds avec un solide 7/9 au tir. De son côté, Mark Williams a pu profiter du match écourté de son adversaire direct pour s’amuser dans la raquette des Wolves avec 22 unités et 7 rebonds.

« Quand il est près du cercle, il y a beaucoup d’opportunités pour des lobs, des putbacks et des choses comme ça »,expliquait Julius Randle, interrogé sur l’effet de cette expulsion. « Il nous crée des secondes chances et cela a été une perte importante pour nous. »

Un constat également relayé par Anthony Edwards : « À partir du milieu du troisième quart-temps, sa présence défensive nous a manqué donc c’est devenu plus dur. »

Sans Rudy Gobert, les Wolves finissent par s’incliner. Un revers qui met fin à leur série de cinq victoires consécutives, mais les hommes de Chris Finch auront l’occasion de corriger le tir ce vendredi à Golden State.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 23 31:47 73.4 53.9 3.5 6.7 10.2 1.9 3.0 0.4 1.6 1.5 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.