Rudy Gobert expulsé, les Wolves perdent pied face aux Suns

Les Wolves espéraient passer la sixième ce lundi à l’occasion de la visite d’une formation de Phoenix à leur portée, privée de Devin Booker (et Jalen Green). Mais c’était sans compter sur la rigueur défensive et la cohésion collective en attaque de ces Suns qui ont mené leur barque jusqu’à la fin pour s’imposer 108-105. Au-delà de l’expulsion de Rudy Gobert qui n’a rien arrangé, Minnesota n’a pas montré grand-chose, s’en remettant trop souvent à Anthony Edwards (40 points), sans succès.

Plus rigoureux, les Suns ont donné du fil à retordre aux Wolves en première mi-temps, grâce à l’adresse de Dillon Brooks en début de partie, puis au soutien du trio Allen-O’Neale-Williams pour faire la course en tête. Après deux paniers de Collin Gillespie, c’est le “two-way contract” Jamaree Bouyea qui fait passer l’écart à +9 en faveur de Phoenix en fin de premier quart-temps (20-29).

En face, malgré une entame encourageante de Rudy Gobert et quelques éclairs de Jaden McDaniels, Minnesota a eu du mal à développer son collectif, devant trop souvent recourir aux exploits personnels d’Anthony Edwards, à l’image de ses deux flèches à 3-points en fin de première mi-temps, imité par Bones Hyland juste avant le repos (57-62).

Les Suns ont toutefois réussi à garder le contrôle en troisième quart-temps, notamment suite à la Flagrant II de Rudy Gobert synonyme d’expulsion (69-69). Encore une fois, c’est Anthony Edwards qui a dû s’employer en attaque pour maintenir son équipe dans le coup jusqu’en fin de période (84-84). Le début du dernier acte a en revanche été bien plus difficile puisque Phoenix a frappé en premier en assénant un 14-3 aux locaux (87-98), l’œuvre d’un trio pour le moins inattendu, Oso Ighodaro, Collin Gillespie et Jordan Goodwin !

Cette fois, Anthony Edwards a pu compter sur l’appui de Bones Hyland pour faire renaître l’espoir côté Wolves, le meneur enchaînant un panier en déséquilibre avec la planche puis deux flèches à 3-points pour ramener l’écart à une possession à l’entrée du “money-time” (97-100). Phoenix est repassé à +6, et malgré toute la bonne volonté de la paire Edwards-Randle, Phoenix a tenu bon jusqu’au bout, repartant de Minneapolis avec la victoire, 108-105, grâce à deux ultimes lancers de Collin Gillespie et un ultime tentative ratée derrière l’arc de Jaden McDaniels.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’expulsion de Rudy Gobert. Le Français était pourtant dans un bon soir. Victime d’une gifle involontaire sur le crâne de la part de Mark Williams, sanctionnée d’une Flagrant 1, le pivot des Wolves a été coupable d’avoir répondu à son adversaire direct dès la première occasion. Quelques instants plus tard, alors que Mark Williams filait au dunk, Rudy Gobert a fait en sorte de l’empêcher de scorer, lui collant un vilain coup de coude au niveau des côtes. Après concertation, les arbitres ont estimé que son geste valait une Flagrant 2, pour contact non nécessaire et dangereux envers Mark Williams.

La roublardise de Mark Williams. Même si sa Flagrant 1 était non intentionnelle, Mark Williams a piqué Rudy Gobert au vif et a réussi à le faire expulser. De quoi dégager le chemin vers le cercle ! Le pivot des Suns en a fait la démonstration dès l’action suivante d’une claquette sur un service de Royce O’Neale. A l’arrivée, le scénario de la deuxième mi-temps lui a donné raison puisqu’il a terminé “MVP” avec ses 22 points (7/9 au tir), 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Cerise sur le gâteau, il a même inscrit un 3-points, son tout premier en carrière !

Les mauvais choix des Wolves. C’est ce qu’on retiendra de la fin de match. Trop d’approximations dans des moments importants du “money-time”. On pense à Anthony Edwards à 99-105, qui parvient à faire sauter son adversaire direct à 3-points, s’élève, mais ne prend pas le tir, optant pour un cadeau empoisonné vers Mike Conley qui n’a pas pu tirer non plus. Quelques instants plus tard, à 103-106, Julius Randle parvient à se frayer un chemin vers le cercle. Celui-ci est ouvert, mais Randle voit Naz Reid du coin de l’oeil, ouvert à 3-points et choisit de le servir. Encore raté. On peut également citer les 19 secondes écoulées sans tirer à 103-106 jusqu’au drive d’Anthony Edwards. Que dire enfin de l’exploitation des 6.7 dernières secondes lors de la dernière possession ? Pas grand chose de mieux…

Collin Gillespie, encore lui ! Il avait déjà été le héros de la première confrontation entre les deux équipes, en plaçant un floater victorieux dans les ultimes secondes du match remporté 114-113 à Phoenix. Il a encore été bluffant cette nuit, avec une sortie à 19 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, trois paniers à 3-points qui ont fait très mal au moral des Wolves dans le quatrième quart-temps, jusqu’à ces deux lancers inscrits sans trembler pour valider le 14e succès des Suns cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.