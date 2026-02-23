Matchs
Les Raptors ne font qu’une bouchée des Bucks

Publié le 23/02/2026 à 6:35
Emmenés par Immanuel Quickley et Brandon Ingram, les joueurs de Toronto ont progressivement distancé Milwaukee pour s’imposer 122-94 dans le Wisconsin.

brandon ingram bucksPas de quatrième victoire consécutive pour Milwaukee, battu à la régulière par Toronto et son intraitable duo Quickley-Ingram (54 points et 15 passes en cumulé).

Enthousiastes après un premier quart-temps encourageant, ponctué par l’entrée réussie de Cam Thomas en fin de période (27-22), les Bucks ont rapidement été ramenés à la raison par des Raptors dominateurs des deux côtés du parquets. Plus appliqués en défense, les hommes de Darko Rajakovic ont pu compter un Immanuel Quickley déchaîné en attaque, auteur des 12 premiers points de son équipe en deuxième quart-temps pour revenir à -1 (35-34) !

En manque de relais derrière Kevin Porter Jr. malgré les bons passages de Bobby Portis, Myles Turner et Ryan Rollins, les Bucks ont été contraints de céder avant la pause face à la salve de 3-points signée Jamison Battle, Ja’Kobe Walter (deux fois), Sandro Mamukelashvili et Immanuel Quickley (49-60).

Le tandem Quickley-Ingram aux commandes

Milwaukee a fait illusion une dernière fois au retour des vestiaires en revenant à -3 (59-62) avant de concéder un 10-0 dans la foulée, marqué par le festival de la paire Quickley Shead (59-72). Brandon Ingram a alors pris chaud à son tour, enchaînant quatre paniers dont deux flèches derrière l’arc pour enfoncer les Bucks pour de bon, à moins de trois minutes de la fin du troisième quart-temps (69-87).

D’autant que Toronto n’a pas levé le pied, puisqu’après les paniers de Collin Murray-Boyles pour passer à +20, Immanuel Quickley a repris du service pour porter l’écart à +25 d’un ultime 3-points (82-107). Suffisant pour aller chercher une deuxième victoire consécutive à l’extérieur, 122 à 94.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le match de patron d’Immanuel Quickley. Le meneur scoreur des Raptors a dominé tout en affichant une grande sérénité. Il n’a eu besoin de personne pour tirer la sonnette d’alarme en début de deuxième quart-temps et a su poursuivre sur le même rythme, en restant efficace. Son premier match à plus de 30 points depuis sa pointe à 40 points il y a un peu plus d’un mois face aux Warriors.

La première de Cam Thomas à domicile. La dernière recrue des Bucks a disputé ses trois premiers matchs à l’extérieur. Son premier match au Fiserv Forum était donc attendu et son entrée accompagnée d’une belle ovation. L’arrière n’a toutefois pas été en mesure de monter en température et s’est contenté de 15 points en 21 minutes, à 5/9 au tir. Même chose pour Ousmane Dieng, qui a manqué sa première à la maison.

Le pire match offensif des Bucks à la maison. Avec seulement 94 points au compteur, Milwaukee enregistre son pire match offensif de la saison à domicile. C’est le troisième pire total de la saison après les déroutes concédées à Brooklyn (127-82) et Boston (107-79). L’intensité défensive imposée par les Raptors n’y est clairement pas étrangère.

Milwaukee Bucks / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Porter Jr. 31 8/11 1/1 4/6 1 1 2 10 2 3 1 0 -16 21 30
Ryan Rollins 33 6/17 4/7 5/6 1 8 9 1 1 1 5 1 -16 21 16
Myles Turner 25 6/11 2/7 0/0 0 4 4 1 3 0 2 2 -5 14 14
Kyle Kuzma 18 1/3 0/2 1/2 0 4 4 1 0 0 1 0 -6 3 4
A.J. Green 26 1/6 1/4 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 -8 3 0
Cam Thomas 21 5/9 1/2 4/4 0 3 3 1 0 0 2 0 -18 15 13
Bobby Portis 18 3/8 0/1 0/0 4 3 7 1 3 0 0 0 -15 6 9
Jericho Sims 24 2/3 0/0 0/0 3 4 7 2 3 0 2 1 -18 4 11
Thanasis Antetokounmpo 4 1/1 0/0 1/1 1 0 1 0 0 0 0 0 -6 3 4
Gary Harris 7 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2 0
Andre Jackson Jr. 6 1/4 0/1 0/0 2 1 3 0 0 0 1 0 -6 2 1
Gary Trent Jr. 7 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 -3
Ousmane Dieng 15 0/4 0/2 0/0 0 5 5 0 1 0 3 0 -10 0 -2
Pete Nance 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -2
Total 35/85 9/32 15/19 13 33 46 18 16 4 17 4 94
Toronto Raptors / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Immanuel Quickley 31 11/19 5/11 5/5 1 2 3 9 2 1 1 0 12 32 36
Brandon Ingram 31 8/17 2/6 4/6 0 2 2 6 3 0 2 2 10 22 19
Ja'Kobe Walter 30 3/10 3/8 0/0 1 5 6 3 2 0 0 0 14 9 11
RJ Barrett 27 2/10 0/3 3/4 0 6 6 3 3 2 1 0 2 7 8
Jakob Poeltl 26 3/4 0/0 0/0 4 4 8 2 0 2 0 0 14 6 17
Sandro Mamukelashvili 23 6/12 3/8 0/0 1 3 4 4 1 2 0 0 22 15 19
Jamal Shead 23 4/9 2/6 2/2 2 4 6 6 3 1 0 0 26 12 20
Collin Murray-Boyles 20 3/4 0/1 2/4 3 1 4 0 3 2 1 0 13 8 10
Jamison Battle 9 2/2 1/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 5 8
Gradey Dick 16 1/6 0/2 2/2 1 1 2 1 2 1 1 0 14 4 2
Trayce Jackson-Davis 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4
Garrett Temple 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 44/94 16/46 18/23 14 31 45 34 19 11 6 3 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Romain Davesne
