Bulls – Knicks : Guerschon Yabusele n'a pas suffi…

NBA – Avec un super Karl-Anthony Towns dans le “money time”, les Knicks se sortent du piège tendu par Guerschon Yabusele et ses partenaires.

yabusele bulls knicksAu lendemain de leur victoire renversante contre Houston, les Knicks se déplacent à Chicago pour un deuxième match en deux soirs. La rencontre démarre sur un festival de maladresses : les Bulls ratent 9 de leurs 11 premiers tirs, tandis que New York peine aussi de loin. Malgré un court avantage initial, les Knicks sont dominés au rebond.

Chicago prend progressivement le contrôle grâce à l’impact de Guerschon Yabusele (11 points, 13 rebonds), Nick Richards (9 points, 14 rebonds) et Isaac Okoro (12 points). Karl-Anthony Towns maintient New York à flot avec son adresse extérieure, mais ses fautes offensives (frustrantes) freinent l’élan des siens. À la pause, les Bulls mènent 53-52.

Le réveil des Knicks au troisième quart-temps

Au retour des vestiaires, New York hausse le ton. Portés par l’adresse de Josh Hart, Mikal Bridges, Jalen Brunson et Landry Shamet (16 points), les Knicks infligent un 21-10 à leurs hôtes et creusent un écart maximal de 13 points.

Chicago ne lâche pas, s’appuyant sur Guerschon Yabusele et le toujours spectaculaire Matas Buzelis (15 points) pour revenir à cinq longueurs. Les Knicks abordent néanmoins le dernier quart en tête : 83-78.

Un money-time tendu dominé par Towns

Le quatrième quart-temps est marqué par plusieurs changements de leader. Chicago reprend brièvement l’avantage après un tir primé de Buzelis (95-94). C’est alors que Karl-Anthony Towns (28 points, 11 rebonds) endosse le costume de héros : il inscrit six points consécutifs (tir à 3-points, lay-up, lancer-franc) pour redonner l’avantage aux Knicks.

Dans la dernière minute, Mikal Bridges inscrit un tir primé décisif, puis Jalen Brunson (19 points, 9 passes) scelle la victoire aux lancers-francs. Score final : 105-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Yabusele surmotivé. Sans surprise, Guerschon Yabusele voulait envoyer un message à Mike Brown et son énergie lui permet de signer un beau double-double. Dommage qu’il ait manqué de soutien pour créer la surprise.

Série noire. Les Bulls subissent un 9e revers de suite et, pour ne rien arranger, Anfernee Simons a rejoint Zach Collins et Jaden Ivey à l’infirmerie. La course au »play-in« semble oubliée.

Mike Brown en mode Thibodeau. Alors que les Knicks avaient les jambes lourdes, Mike Brown a décidé de s’appuyer sur une rotation courte. Mohamed Diawara, Jordan Clarkson et Tyler Kolek ne sont même pas entrés en jeu…

Chicago Bulls / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 26 4/12 3/9 4/5 0 4 4 0 3 0 3 0 -6 15 7
Isaac Okoro 33 4/10 3/7 1/1 3 3 6 1 3 0 2 0 -15 12 11
Jalen Smith 18 5/11 2/6 0/0 1 4 5 1 3 1 2 0 -9 12 11
Guerschon Yabusele 30 4/8 3/6 0/0 1 12 13 1 0 0 1 0 -3 11 20
Josh Giddey 23 2/10 0/3 2/3 1 2 3 5 1 1 2 0 -14 6 4
Patrick Williams 28 3/8 2/7 2/2 0 1 1 8 0 0 1 1 6 10 14
Nick Richards 23 3/6 0/1 3/5 6 8 14 0 3 0 3 1 0 9 16
Collin Sexton 12 2/5 2/4 2/2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 8 7
Tre Jones 23 4/10 0/1 0/0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 8 6
Rob Dillingham 24 3/7 1/2 1/3 1 3 4 4 2 2 1 0 9 8 11
Total 34/87 16/46 15/21 14 38 52 23 17 7 17 2 99
New York Knicks / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Karl-Anthony Towns 32 10/17 5/9 3/4 4 7 11 2 4 3 3 0 13 28 33
Jalen Brunson 37 7/19 1/6 4/6 0 5 5 9 1 0 2 1 14 19 18
Josh Hart 33 4/5 1/1 2/4 2 7 9 5 1 0 2 1 16 11 21
Mikal Bridges 30 4/10 3/8 0/0 0 2 2 5 0 2 3 1 5 11 12
OG Anunoby 34 4/12 0/4 1/2 2 7 9 2 2 2 0 1 17 9 14
Landry Shamet 23 5/9 4/8 2/3 1 1 2 0 5 0 2 0 -10 16 11
Jose Alvarado 25 2/8 1/6 0/0 0 4 4 2 1 0 0 0 -9 5 5
Ariel Hukporti 15 1/3 0/0 2/2 1 4 5 0 2 2 0 1 -6 4 10
Jeremy Sochan 11 1/2 0/0 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 -10 2 6
Total 38/85 15/42 14/21 10 40 50 27 17 9 12 5 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC121
CLE113
ATL115
BRO104
MIL94
TOR122
GSW128
DEN117
IND130
DAL134
WAS112
CHA129
LAL89
BOS111
MIN108
PHI135
CHI99
NYK105
PHO77
POR92
LAC109
ORL111

Le fil info en direct
Commentaires
