Bulls – Knicks : Guerschon Yabusele n’a pas suffi…

Au lendemain de leur victoire renversante contre Houston, les Knicks se déplacent à Chicago pour un deuxième match en deux soirs. La rencontre démarre sur un festival de maladresses : les Bulls ratent 9 de leurs 11 premiers tirs, tandis que New York peine aussi de loin. Malgré un court avantage initial, les Knicks sont dominés au rebond.

Chicago prend progressivement le contrôle grâce à l’impact de Guerschon Yabusele (11 points, 13 rebonds), Nick Richards (9 points, 14 rebonds) et Isaac Okoro (12 points). Karl-Anthony Towns maintient New York à flot avec son adresse extérieure, mais ses fautes offensives (frustrantes) freinent l’élan des siens. À la pause, les Bulls mènent 53-52.

Le réveil des Knicks au troisième quart-temps

Au retour des vestiaires, New York hausse le ton. Portés par l’adresse de Josh Hart, Mikal Bridges, Jalen Brunson et Landry Shamet (16 points), les Knicks infligent un 21-10 à leurs hôtes et creusent un écart maximal de 13 points.

Chicago ne lâche pas, s’appuyant sur Guerschon Yabusele et le toujours spectaculaire Matas Buzelis (15 points) pour revenir à cinq longueurs. Les Knicks abordent néanmoins le dernier quart en tête : 83-78.

Un money-time tendu dominé par Towns

Le quatrième quart-temps est marqué par plusieurs changements de leader. Chicago reprend brièvement l’avantage après un tir primé de Buzelis (95-94). C’est alors que Karl-Anthony Towns (28 points, 11 rebonds) endosse le costume de héros : il inscrit six points consécutifs (tir à 3-points, lay-up, lancer-franc) pour redonner l’avantage aux Knicks.

Dans la dernière minute, Mikal Bridges inscrit un tir primé décisif, puis Jalen Brunson (19 points, 9 passes) scelle la victoire aux lancers-francs. Score final : 105-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Yabusele surmotivé. Sans surprise, Guerschon Yabusele voulait envoyer un message à Mike Brown et son énergie lui permet de signer un beau double-double. Dommage qu’il ait manqué de soutien pour créer la surprise.

– Série noire. Les Bulls subissent un 9e revers de suite et, pour ne rien arranger, Anfernee Simons a rejoint Zach Collins et Jaden Ivey à l’infirmerie. La course au »play-in« semble oubliée.

– Mike Brown en mode Thibodeau. Alors que les Knicks avaient les jambes lourdes, Mike Brown a décidé de s’appuyer sur une rotation courte. Mohamed Diawara, Jordan Clarkson et Tyler Kolek ne sont même pas entrés en jeu…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.