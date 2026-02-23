Les Blazers limitent les Suns à 77 points !

Non, vous ne rêvez pas devant la feuille de match finale. Les Blazers de Donovan Clingan (23 points et 12 rebonds) et Jerami Grant (23 points) l’ont emporté sur le parquet des Suns, malgré la sortie sur blessure de Deni Avdija, sur un score auquel plus personne n’est habitué : 92-77 !

La défense de Portland a certes affiché son sérieux tout au long de la soirée, son travail a été largement facilité par l’absence des principaux scoreurs d’en face (Devin Booker, Dillon Brooks et Grayson Allen). Jalen Green a bien tenté de tirer l’attaque de sa formation vers le haut à l’entame du troisième quart-temps (9 points inscrits, avant de regagner son banc, essoufflé), au moment où les débats ont tourné à l’avantage des visiteurs.

Ces derniers ont profité des ballons récupérés en défense pour pousser le tempo. À l’instar du départ en dribble de Jrue Holiday qui a servi dans le trafic Donovan Clingan en « alley-oop », ou ce dunk autoritaire de Jerami Grant dans le même contexte. Quelques possessions plus tard, Toumani Camara, après avoir sanctionné à 3-points, s’est envolé de façon spectaculaire pour contrer une tentative lointaine d’Isaiah Livers avant de partir au dunk en contre-attaque.

Il restait alors 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, et les hommes de Tiago Splitter disposaient de leur avantage le plus important de la soirée (51-71). Les Suns n’étaient pas au bout de leur peine, car le même Livers allait se faire contrer une nouvelle fois à 3-points, par Robert Williams III cette fois. Puis Camara tentait d’enfoncer les locaux, mais envoyait un « airball » derrière l’arc… Clairement pas le match de l’année.

Reste que les Blazers, forts de cet avantage construit dans la troisième période, ont réussi à se maintenir en tête jusqu’au bout, malgré le regain d’adresse de Collin Gillespie, dans une rencontre où plus de 40 ballons perdus ont été perdus en tout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une nouvelle arme dans le jeu de Donovan Clingan. Si le pivot a dominé les débats dans la raquette avec son 22e double-double de la saison, il a également fait parler son adresse extérieure, en terminant avec un 3/6 derrière l’arc. Ce ratio final montre une montée en puissance en la matière. Sur la saison, l’intérieur ne tourne qu’à 33% de réussite, avec trois tentatives par rencontre. Mais en février ce quota de réussite grimpe à 46% avec quatre tentatives.

La sécheresse offensive des Suns. Rare joueur adroit de sa formation, Collin Gillespie (18 points) a aussi beaucoup alimenté la colonne des ballons perdus (6), traduisant la pauvreté du jeu offensif proposé par Phoenix. Les Suns ont signé leur pire prestation de la saison en attaque face à une formation qui n’avait limité qu’à une seule reprise son adversaire sous la barre des 100 points. On notera d’ailleurs que la défaite est quasi automatique pour les Suns lorsqu’ils n’atteignent pas cette barre : huit revers en neuf matchs.

Deni Avdija n’a pas tenu. L’ailier All-Star des Blazers a donc quitté prématurément ses coéquipiers en raison d’une blessure au bas du dos. Incertain avant le début de la rencontre, l’Israélien avait tout de même décidé de jouer. Il n’a tenu qu’une seule minute avant de quitter le terrain pour retourner aux vestiaires dans la douleur. Avdija, qu’on a vu se tenir le dos après une fixation au poste, lutte contre des problèmes aux lombaires depuis plusieurs semaines.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.