À OKC, James Harden perd son premier match avec les Cavaliers

Avec les Spurs, les Cavaliers étaient l’équipe la plus chaude de NBA, avec sept victoires consécutives, au moment de ce déplacement à Oklahoma City. Et James Harden n’avait toujours pas perdu depuis son arrivée dans l’Ohio.

Une série qui semble mal partie pour durer alors qu’Oklahoma City, pourtant privé de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell et Alex Caruso, écrase le premier quart-temps. Hormis Donovan Mitchell, les autres titulaires de Kenny Atkinson sont hors du coup et le Thunder compte rapidement 23 points d’avance (28-5) !

Mais en NBA, les gros écarts en début de match ne garantissent rien, et c’est à nouveau le cas, Cleveland trouvant des ressources pour revenir, grâce notamment à Sam Merrill ou Keon Ellis en sortie de banc.

À la mi-temps, l’écart (64-55) est passé sous la dizaine et la troupe d’Isaiah Joe (14 points à 4/6 de loin) sait que rien n’est fait. D’ailleurs, les Cavaliers parviennent même à passer devant dans le troisième quart-temps…

Mais même très affaiblis, les champions en titre vont trouver les moyens de réagir et de faire la différence en fin de rencontre. Isaiah Hartenstein est impeccable avec ses petits floaters tandis que Chet Holmgren écoeure ses adversaires au rebond. James Harden s’accroche pour tenter d’arracher un hold-up mais c’est trop court (121-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier double-double de Cason Wallace. Placé chef d’orchestre du Thunder par la force des choses, l’habituel 6e homme s’en est très bien sorti avec son premier double-double avec 20 points et 10 passes.

– Le départ canon du Thunder. Avec Isaiah Joe, Cason Wallace fut d’ailleurs l’une des principales raisons du gros démarrage d’Oklahoma City, qui pointait à 28-5 après sept minutes de jeu. Certes, les Cavaliers ont ensuite recollé, mais Isaiah Hartenstein et les siens ont réussi à mettre le couvercle sur la fin.

– James Harden n’est plus invaincu avec les Cavaliers. Le meneur de jeu avait gagné ses cinq premiers matchs avec Cleveland. Ce n’est toutefois pas passé face aux champions en titre, certes affaiblis, la faute notamment à son début de match raté, à l’image de son équipe. Il a pourtant lutté pour réaliser le hold-up.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.