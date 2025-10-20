Ryan Nembhard, la bonne surprise à la mène pour les Mavs

Il n'était pas vraiment attendu au sommet du classement des meilleurs passeurs de son équipe en présaison. Avec ses cinq offrandes par rencontre, une de plus que son poursuivant D'Angelo Russell, Ryan Nembhard a profité des absences à la mène chez les Mavs (Kyrie Irving, Dante Exum…) pour faire parler ses talents de créateur.

Son match le plus abouti en la matière a été sa production sur le parquet du Jazz, avec 12 passes décisives pour un seul ballon perdu. Avec une vision et une qualité de transmission, dans les angles de passe trouvés, indéniables. Pour le plus grand plaisir de son coach, lui-même ancien maestro des parquets NBA.

« Il est solide. Il sait comment jouer. Ryan est un meneur qui met les autres en valeur. Dans les matchs où on l’a intégré à une rotation différente, il a réussi à trouver ses coéquipiers. Même quand on parle de tirs manqués, on obtient de très bonnes positions avec lui à la baguette. Il est solide, il nous organise, et notre rythme ne faiblit pas quand il est à la mène », apprécie son coach.

Moins flamboyant au « scoring » (5 points à 44% aux tirs), Ryan Nembhard a déjà montré cette vision à l'université. Lors de sa dernière année à Gonzaga, il s'était même rapproché du double-double de moyenne avec 10.5 points et 9.8 passes. De quoi même s'offrir le titre symbolique de meilleur passeur du championnat universitaire. Insuffisant toutefois pour être drafté. Aujourd'hui, il dispose d'un modeste « two-way contract » à Dallas.

Meilleur passeur du pays à la fac

« Il a terminé meilleur passeur du pays à l’université, donc on peut s’appuyer là-dessus. Ses coéquipiers le font déjà, mais c’est toujours précieux d’avoir quelqu’un qui pense d’abord à organiser le jeu. Ça va beaucoup l’aider dans cette ligue. Grâce à sa qualité de passe, il aura aussi des opportunités de marquer, car tout le monde sait qu’il cherche d’abord ses partenaires », développe Jason Kidd dont le profil d'ancien joueur plaît aussi au meneur.

Ryan Nembhard apprécie ainsi « sa manière d’aborder le jeu, c’est un coach proche de ses joueurs ». « Il laisse les gars trouver leurs propres solutions, mais il a énormément de savoir. Rien qu’en étant à ses côtés au quotidien, on capte plein de petits détails. J’ai juste envie d’évoluer dans cet environnement. »

Un environnement dont « l'attaque repose sur beaucoup de coupes et de bons mouvements, donc il y a pas mal d’opportunités pour créer du jeu ». Il ajoute pour finir : « Il y a beaucoup de bons joueurs autour de moi, ils reçoivent le ballon dans de bonnes positions, et ils font le reste. C’est aussi simple que ça. »