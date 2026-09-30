Las Vegas : trois groupes finalistes pour une franchise à 13 milliards de dollars

L’expansion de la NBA commence à prendre une forme très concrète. Selon ESPN, la ligue serait proche de sélectionner le groupe propriétaire de sa future franchise de Las Vegas, avec trois candidatures désormais finalistes.

Nancy Walton Laurie et Bill Laurie composent le premier groupe. Steve Apostolopoulos et Marc Lasry dirigent le deuxième, tandis que Bill Foley et Jerry Colangelo ont uni leurs forces pour constituer la troisième candidature.

Le prix annoncé donne le vertige : entre 12 et 13 milliards de dollars au minimum pour acquérir la franchise et construire une nouvelle salle. Soit le coût du rachat des Lakers cet été ! La NBA prévoit de conduire le processus formel d’approbation de ses deux nouvelles équipes d’ici la fin du mois de décembre, avec une arrivée possible sur les parquets dès la saison 2028/29.

Las Vegas avant Seattle

La ligue a décidé d’avancer en priorité sur le dossier de Las Vegas, avant celui de Seattle. Le marché y est jugé plus dynamique, avec davantage d’offres et des montants supérieurs.

La question de la salle explique également ce calendrier. Seattle dispose déjà de la Climate Pledge Arena, prête à accueillir une franchise NBA, tandis que le projet de Las Vegas implique encore de déterminer l’emplacement et les modalités de construction d’une nouvelle enceinte.

Les groupes non retenus dans le Nevada pourraient ensuite rejoindre le processus concernant Seattle, ce qui devrait encore renforcer la concurrence autour de la création de la deuxième franchise.

Trois candidatures aux profils très différents

Nancy Walton Laurie est la fille de James « Bud » Walton, cofondateur de Walmart. Avec son mari Bill Laurie, ancien propriétaire des St. Louis Blues en NHL, elle possède une résidence à Henderson, dans la banlieue de Las Vegas. Leur fortune est estimée à 17 milliards de dollars par Forbes.

Steve Apostolopoulos est pour sa part un milliardaire canadien déjà intéressé par plusieurs franchises américaines. Il avait notamment étudié le rachat des Charlotte Hornets en 2023, avant de se concentrer sur les Washington Commanders en NFL. Il mène cette nouvelle candidature avec ses frères Jim et Peter, ainsi qu’avec Marc Lasry.

Ce dernier connaît parfaitement la NBA. Ancien copropriétaire des Bucks, il avait acheté la franchise de Milwaukee en 2014 avec Wes Edens pour 550 millions de dollars. Il était encore gouverneur de l’équipe lors du titre remporté en 2021, avant de céder ses parts en 2023 sur la base d’une valorisation de 3,5 milliards.

Jerry Colangelo et Bill Foley unissent leurs réseaux

La troisième candidature réunit deux personnalités déjà très implantées dans le sport américain. Jerry Colangelo avait annoncé en juillet son intention de participer au processus avec son groupe, baptisé « Las Vegas Jacks ». Il s’est finalement associé à Bill Foley, propriétaire majoritaire des Vegas Golden Knights en NHL.

Foley apporte sa connaissance du marché local, tandis que le groupe de Colangelo dispose d’un projet de nouvelle salle et de relations solides avec plusieurs décideurs de la NBA. Le propriétaire des Golden Knights avait initialement évoqué la possibilité d’utiliser la T-Mobile Arena, mais une nouvelle enceinte devrait finalement être construite si leur candidature est retenue.

Le groupe comprend également David Levy, ancien président de Turner Sports, Scott Colangelo, ainsi que les anciens joueurs NBA Vinny Del Negro et Jay Williams.

Jerry Colangelo dispose d’une expérience considérable dans le basket américain. Ancien propriétaire des Suns, vendus en 2004 pour un montant alors record de 401 millions de dollars, il a été élu à quatre reprises dirigeant de l’année en NBA. Il a également dirigé la Fédération américaine de basket-ball de 2005 à 2021, période durant laquelle la sélection américaine a remporté quatre médailles d’or olympiques.