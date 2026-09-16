À Las Vegas, la future franchise NBA cherche encore sa salle

L’arrivée de deux nouvelles franchises NBA à Las Vegas et Seattle continue de se préciser, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Réunis à New York, les propriétaires ont de nouveau évoqué le projet d’expansion de la ligue, avec une grande partie des discussions consacrée à la situation de Las Vegas.

La question n’est plus vraiment de savoir si la ville du Nevada possède un marché suffisamment attractif. Elle accueille déjà les Raiders en NFL, les Golden Knights en NHL et les Aces en WNBA, tout en étant devenue un rendez-vous incontournable du calendrier NBA avec la Summer League, puis le Final Four de la NBA Cup jusqu’à la saison passée. Le principal point d’interrogation concerne désormais la future salle de la franchise.

Plusieurs projets concurrents à Las Vegas

La T-Mobile Arena constitue la solution immédiatement disponible. Inaugurée en 2016 et située sur le Strip, elle accueille déjà les Golden Knights. Leur propriétaire, Bill Foley, s’est officiellement positionné pour obtenir une franchise NBA et prévoit d’utiliser cette enceinte, qu’il estime déjà adaptée aux exigences de la ligue.

D’autres groupes intéressés souhaitent toutefois construire leur propre salle. Parmi les projets évoqués figure notamment la « Las Vegas Diamond Arena », une enceinte de plus de 21 000 places qui serait bâtie à proximité de Mandalay Bay et de l’aéroport international Harry-Reid.

La NBA doit donc étudier plusieurs éléments : l’emplacement, le financement, le calendrier de construction et le niveau de contrôle que la future franchise pourrait exercer sur son enceinte. Autant de questions qui expliquent pourquoi les discussions ont davantage porté sur Las Vegas que sur Seattle lors de la réunion des propriétaires.

« Il y a des questions concernant le site et la construction de la salle à Las Vegas », a reconnu Adam Silver, sans afficher de préférence pour l’un des projets.

Seattle pourrait accueillir une équipe immédiatement

Le dossier de Seattle est beaucoup plus simple sur le plan des infrastructures. La Climate Pledge Arena, entièrement rénovée sur le site de l’ancienne KeyArena, accueille déjà le Storm en WNBA et le Kraken en NHL.

Des représentants de la ligue se sont rendus sur place afin d’évaluer l’enceinte, dont les installations répondent déjà aux standards de la NBA.

« À Seattle, nos équipes opérationnelles ont visité la Climate Pledge Arena », a expliqué Adam Silver. « Nous disposons clairement d’une salle ultramoderne. Si nous devions commencer dans cinq semaines, nous pourrions être prêts à Seattle. »

Dix-huit ans après le déménagement des SuperSonics, la ville apparaît donc en mesure d’accueillir immédiatement une nouvelle équipe. Les discussions se poursuivent aussi avec les différents groupes susceptibles de porter le projet.

Une décision toujours espérée avant la fin de l’année

En mars dernier, les 30 propriétaires avaient autorisé la ligue à étudier officiellement une expansion à Las Vegas et Seattle. Ce vote ne garantissait pas encore la création de deux franchises, mais permettait à la NBA d’examiner les candidatures, les groupes d’investisseurs et les infrastructures disponibles.

Le prix d’entrée pourrait se situer entre 7 et 10 milliards de dollars par équipe, tandis que les nouvelles franchises pourraient débuter lors de la saison 2028/29. L’arrivée de deux formations dans la conférence Ouest entraînerait également le basculement probable de Minnesota, Memphis ou La Nouvelle-Orléans à l’Est.

Adam Silver espère toujours qu’une orientation claire sera arrêtée avant la fin de l’année 2026. Seattle semble déjà prête. À Las Vegas, la NBA doit encore choisir où poser ses valises…