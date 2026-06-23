Bill Foley lance son offensive pour amener la NBA à Las Vegas

La course à l’expansion NBA est officiellement lancée à Las Vegas. Bill Foley, fondateur et propriétaire majoritaire des Golden Knights, a annoncé lundi qu’il préparait une candidature pour obtenir une franchise dans le Nevada, alors que la ligue a ouvert l’étude de dossiers uniquement pour Las Vegas et Seattle.

Le milliardaire de 81 ans, également propriétaire de Bournemouth en Premier League, de Lorient en Ligue 1, de Moreirense au Portugal et d’Auckland FC en Australie, a déjà structuré son projet.

« Las Vegas a gagné sa place parmi les grandes villes de sport en Amérique, et une équipe NBA a sa place ici », a expliqué Bill Foley dans un communiqué. « Nous avons construit les Golden Knights pour en faire une organisation championne à partir de rien, et nous sommes prêts à le refaire. »

L’argument est évident. Arrivés en NHL en 2017, les Golden Knights ont atteint la finale de la Stanley Cup dès leur première saison, avant de remporter le titre en 2023. Pour Bill Foley, ce succès sert de modèle à transposer en NBA, avec la même ambition sportive et le même ancrage local.

Une nouvelle franchise sportive dans le Nevada

Son projet prévoit d’installer la future équipe à la T-Mobile Arena, utilisée par les Golden Knights et régulièrement hôte de rencontres de basket universitaire ou professionnel. L’enceinte, ouverte en 2016, peut accueillir environ 18 000 spectateurs en configuration basket, soit un niveau comparable à une bonne partie des salles NBA actuelles.

La concurrence promet toutefois d’être féroce. D’après ESPN, les offres pour les futures franchises de Las Vegas et Seattle pourraient atteindre entre 7 et 10 milliards de dollars. Bill Foley, dont la fortune est estimée par Forbes à 2,6 milliards de dollars, devrait donc s’entourer de partenaires minoritaires.

Reste que Las Vegas, longtemps tenu à l’écart par les ligues sportives, est devenu une vraie ville de sports. Après les Golden Knights, les Aces en WNBA, les Raiders en NFL, la Formule 1 et bientôt les Athletics en MLB, la ville a changé de dimension. L’arrivée de la NBA serait moins une expérimentation qu’une suite logique.