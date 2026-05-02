Expansion de la NBA : Las Vegas séduit davantage que Seattle

Selon Bloomberg, plusieurs groupes d’investisseurs ont manifesté leur intérêt pour les deux futures franchises à créer à Las Vegas et à Seattle, et sans surprise, Las Vegas suscite un intérêt initial plus fort que Seattle.

Aucune offre formelle n’a encore été soumise, mais la NBA prévoit que chaque franchise pourrait se vendre entre 7 et 10 milliards de dollars. Un montant basé sur les ventes récentes des Celtics et des Lakers, rachetés respectivement 6 et 10 milliards de dollars l’an passé.

Parmi ceux prêts à investir dans une franchise à Las Vegas figurent Magic Johnson, le propriétaire des Vegas Golden Knights Bill Foley, et le fondateur d’Avenue Capital Group Marc Lasry, ancien copropriétaire des Bucks. L’ancien meneur des Lakers a déjà rencontré le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, pour évoquer le sujet.

Bill Foley, qui contrôle l’actuelle T-Mobile Arena avec Anschutz Entertainment Group et MGM Resorts International, a confirmé son intérêt à une chaîne de télévision du Nevada en mars.

À Seattle, Samantha Holloway, via sa société One Roof Sports and Entertainment — qui supervise le groupe de propriétaires du Seattle Kraken — prépare une offre. « Nous sommes prêts à travailler avec Adam Silver et la ligue, selon leurs orientations, pour explorer le retour de la NBA à Seattle », a déclaré un porte-parole de One Roof.

Le bureau directeur de la NBA devrait voter plus tard cette année sur l’approbation d’une ou des deux franchises. La dernière expansion de la ligue remonte à 2004, lorsque Charlotte avait payé 300 millions de dollars pour créer les Charlotte Bobcats. En 22 ans, la mise de départ a été multipliée par 25…