La NBA valide le projet de création de franchises à Las Vegas et Seattle

Le « Board Of Governors » de la NBA a approuvé à l’unanimité, soit 30 voix sur 30, le lancement du processus lié à la création de franchises à Las Vegas et à Seattle. Le processus d’appel d’offres devrait générer des propositions de l’ordre de 7 à 10 milliards de dollars par franchise, tandis que la ligue vise la saison 2028/29 pour les débuts des deux nouvelles équipes dans le championnat.

« Le vote d’aujourd’hui reflète l’intérêt de notre conseil pour explorer une expansion potentielle vers Las Vegas et Seattle, deux marchés ayant une longue histoire avec le basket NBA », a réagi Adam Silver.

Selon ESPN, la ligue examinera les offres au cours des prochains mois, avec un vote final possible plus tard dans l’année pour finaliser le passage à 32 équipes. Pour les prochaines étapes à valider, seules 23 voix sur 30 sont nécessaires à chaque tour.

Quelle équipe va migrer à l’Est ?

Hôte des Summer Leagues chaque été et des phases finales des premières éditions de la NBA Cup, Las Vegas accueille déjà dans le sport professionnel les Golden Knights (NHL, 2017), les Raiders (NFL, 2020) et les Aces, triples championnes WNBA (2022, 2023, 2025). Avec les Athletics, la MLB y prendra aussi ses quartiers en 2028.

Pour sa part, Seattle est privée d’équipe NBA depuis 2008, date à laquelle le propriétaire Clay Bennett avait décidé de déménager les Sonics à Oklahoma City pour devenir le Thunder, suite à un litige sur le bail de la KeyArena. L’enceinte a depuis été entièrement rénovée et rebaptisée Climate Pledge Arena, et elle accueille les Kraken (NHL) et le Storm (WNBA), et même des matches NBA en présaison.

Reste à savoir comment la NBA va gérer ce passage à 32, puisque Las Vegas et Seattle vont rejoindre l’Ouest, et une franchise sera donc contrainte de passer à l’Est. On pense aux Wolves, aux Grizzlies ou encore aux Pelicans.