La NBA va voter pour la création de deux franchises, à Seattle et Las Vegas !

La machine est en route. D’après les informations de Shams Charania, d’ESPN, la NBA profitera de la réunion de son Board of Governors, prévue les 24 et 25 mars, pour organiser un vote destiné à lancer officiellement l’expansion de la Grande Ligue ! Pour cela, il faut que 23 des 30 propriétaires actuels valident le processus.

Ces derniers mois, Adam Silver a répété à plusieurs reprises que la NBA voulait avancer méthodiquement, notamment après la finalisation de ses nouveaux accords télévisés. Désormais, le calendrier semble s’accélérer et la perspective de voir la ligue passer de 30 à 32 équipes n’a jamais paru aussi concrète.

Sans surprise, deux villes tiennent toujours la corde : Seattle et Las Vegas. La première espère récupérer les Sonics, disparus en 2008 après leur déménagement à Oklahoma City, et peut compter sur une forte nostalgie populaire ainsi qu’un marché historiquement passionné de basket.

Droits d’entrée ? Entre 7 et 10 milliards de dollars !

La seconde s’est imposée comme une place forte du sport professionnel américain, entre les Aces en WNBA, les Raiders en NFL, les Golden Knights en NHL et la récente organisation de multiples événements majeurs.

Reste que ce vote annoncé ne serait qu’une étape. Il faudra ensuite avancer sur les droits d’entrée, l’équilibre des conférences, le calendrier et la redistribution des revenus. L’expansion représente une manne potentielle énorme pour les propriétaires actuels, mais aussi un vrai chantier sportif et économique.

Une chose est sûre : pour Seattle, Las Vegas et les autres candidats en embuscade, la fenêtre est bel et bien ouverte alors que les droits d’entrée pour chaque franchise sont estimés entre 7 et 10 milliards de dollars ! Si tout se passe bien, les deux nouvelles franchises pourraient intégrer le championnat pour la saison 2028/29.