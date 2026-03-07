Le rêve de Gary Payton II ? Jouer pour les Sonics à Seattle

Natif d’Oakland, Gary Payton aurait sans doute aimé jouer pour les Warriors lors de ses meilleures années en NBA. Mais c’est à Seattle que « The Glove » a construit sa légende de 1990 à 2002. C’est également dans la ville de l’Etat de Washington que son fils, Gary Payton II, qui assure la relève en NBA, est né.

Bercé par l’aura des Seattle Supersonics durant son enfance, lui aussi aimerait pouvoir rentrer dans sa ville natale afin d’y jouer en NBA, un souhait qui reste au stade du rêve pour l’instant, la franchise ayant déménagé à Oklahoma City en 2008. GPII reste toutefois attentif à la situation, des rumeurs insistantes faisant état d’un possible retour d’une franchise à Seattle. Si son rêve devenait réalité, il ferait tout pour défendre ses couleurs.

« Je demanderai un trade à Seattle, probablement », a-t-il lancé à The Athletic. « J’adore être ici (aux Warriors). Mais si on a une équipe à Seattle pendant que je suis encore ici, je veux absolument y retourner et y jouer ».

La madeleine de Payton

Le fils de l’emblématique meneur des Sonics a visiblement été marqué par ses dix premières années à Seattle, au cœur d’un rêve éveillé, dans l’ombre de son père, au plus près de l’action, depuis ses premiers pas jusqu’à sa période pré-adolescente. Il n’a en tout cas rien oublié de ces belles années.

« Les entraînements, les sessions avant les matchs, juste tirer avec les gars, avec Vince (Carter), (Ray) Allen, Kevin Garnett, juste beaucoup de souvenirs », a-t-il énuméré. « Aller aux entraînements, aux matchs. Juste être avec l’équipe, les événements autour de l’équipe, les collectes de fonds que mon père organisait. Il emmenait les enfants à… comment s’appelle ce magasin de jouets ? J’ai oublié son nom. Je dois vérifier, mais ce sont juste des petites choses comme ça dans la ville, et le simple fait d’aller avec lui et de faire ici, dans la Baie, ce qu’il faisait à Seattle, c’est ce qui me marque le plus. Être à la Key Arena, rien que la Key Arena, l’importance qu’elle avait pour la ville. J’y suis retourné une fois, j’ai pu sentir à quel point elle comptait pour les habitants de la ville ».

Après le titre de 2022 avec les Warriors, Gary Payton II, alors « free agent », s’était rapproché de Seattle en s’engageant pour Portland, à un peu moins de trois heures de route. Le temps d’un match, disputé à la Climate Pledge Arena, il a caressé son rêve de près mais n’avait pas pu entrer en jeu, blessé aux abdominaux.

Raviver la culture basket

« Je n’ai pas joué. J’étais blessé, et ça m’a vraiment fait mal », s’est-il remémoré. « Ça m’a vraiment fait mal. Mais ils m’ont quand même témoigné leur affection. J’imagine que s’ils avaient une équipe et que j’y retournais, ils me témoigneraient probablement la même affection et je leur rendrais la pareille ».

Comme les fans, Gary Payton II a vécu le déménagement des Sonics comme un déchirement, et le seul moyen de panser la plaie serait de les retrouver, via une expansion, notamment sous l’impulsion de son père.

« C’est l’un des sports qui leur a été enlevé et qui les passionnait », a-t-il regretté. « Il y avait toujours le baseball, le football, mais le basket était quelque chose de différent, une sensation différente pour les gens qui pouvaient aller montrer leur amour et leur passion pour ce sport à l’époque, et ils le faisaient plutôt bien (…). Ce serait comme un rêve qui se réalise à nouveau. Pouvoir les voir, pouvoir aller là-bas, avoir l’occasion de s’asseoir et de regarder un match. J’espère qu’ils pourront le faire dans quelques années, afin que je puisse éventuellement y retourner et enfiler un maillot des Seattle SuperSonics. Mais au-delà de ça, c’est pour la culture basket. Que je puisse jouer pour eux ou non, ce sera bon pour la ville de Seattle et bon pour la NBA ».

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 16:30 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 LAL 11 10:27 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.5 2017-18 MIL 12 8:50 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2018-19 WAS 3 5:20 62.5 50.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 14:54 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GS 10 4:00 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GS 71 17:34 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.8 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 GS 7 16:00 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2022-23 POR 15 17:00 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2023-24 GS 44 15:27 56.3 36.4 60.9 1.0 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 2024-25 GS 62 14:57 57.4 32.6 71.1 0.9 2.1 3.0 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 6.5 2025-26 GS 55 13:35 54.1 30.9 57.1 1.2 1.9 3.1 1.6 1.6 0.7 0.9 0.3 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.