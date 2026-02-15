Expansion de la NBA : des avancées attendues en mars

Les Clippers, le « tanking », la grève en WNBA, le retour de NBC… Lors de son point presse, Adam Silver a balayé de nombreux sujets samedi soir, et il a évoqué l’un des sujets qui intéressent le plus les médias et les fans : le passage de la NBA de 30 à 32 franchises. Au moment de la NBA Cup, le boss de la ligue avait promis qu’on aurait des infos sur le sujet en 2026 et… on est en 2026.

« En ce qui concerne le calendrier, et je pense l’avoir dit à la fin de l’année dernière lorsque nous étions à Las Vegas, nous prendrons des décisions en 2026. Par souci d’équité envers les villes, en particulier Seattle et Las Vegas, j’ai été très clair : je ne veux pas laisser miroiter des équipes, ni faire de fausses promesses aux villes ou induire qui que ce soit en erreur » prévient-il. « Nous voulions d’abord finaliser la convention collective (CBA) et les nouveaux contrats de droits TV. C’est désormais chose faite, et nous pouvons maintenant nous concentrer là-dessus en tant que ligue. »

Une info importante : aucune franchise ne déménagera

Selon Adam Silver, le comité directeur de la NBA se réunit en mars, et il devrait y avoir des avancées. « Lors des réunions du ‘Board of Governors’ en mars, nous poursuivrons les discussions sur le processus d’expansion. Nous ne voterons pas lors de cette réunion de mars, mais il est probable que nous en ressortions prêts à franchir une nouvelle étape, notamment en entamant des discussions avec des parties intéressées” poursuit-il, précisant au passage qu’aucune franchise actuelle ne déménagera. Il s’agira donc de créations de franchises ex nihilo.

Quant à savoir si le nombre de nouvelles franchises est fixé, il assure qu’il n’y a rien de gravé dans le marbre.

« L’expansion ne doit pas nécessairement concerner deux équipes. Franchement, elle ne doit concerner aucun nombre précis d’équipes. La prochaine étape logique serait de dire : ‘Très bien, nous avons eu ces discussions en interne, nous avons pris des décisions sur les villes à privilégier et sur l’opportunité que cela représente, et maintenant nous devons aller sur le marché’ » conclut-il. « Je pense que c’est probablement l’étape la plus importante : déterminer qui pourrait être intéressé par la possession d’une franchise dans certaines villes et quelle serait la valeur de cette franchise. Il y a également un travail à effectuer concernant un éventuel réalignement des conférences. Voilà la prochaine étape à ce sujet. »

À l’écouter, il est donc probable qu’il faille attendre la prochaine décennie pour que la NBA s’agrandisse…