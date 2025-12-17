Deux franchises de plus en NBA ? Réponse dès 2026 !

La NBA ne manque pas de projets et la bonne nouvelle, c’est que Adam Silver devient de plus en plus précis. Si la NBA Europe devrait voir le jour à l’automne 2027, dès l’année prochaine, on en saura plus que l’expansion de la ligue avec l’ajout d’une, voire deux franchises supplémentaires.

« En ce qui concerne l’expansion aux États-Unis, c’est un sujet que nous continuons d’étudier », a déclaré Adam Silver lors d’une conférence de presse avant la finale de la NBA Cup. « Ce n’est un secret pour personne que nous examinons le marché de Las Vegas. Nous regardons aussi Seattle. Nous avons étudié d’autres marchés également. Je tiens toutefois à être prudent avec l’idée selon laquelle nous ‘ferions miroiter’ quelque chose à ces villes, car je sais que nous en parlons depuis un certain temps. »

Partager un gros gâteau en 32 parts

Une fois de plus, Adam Silver a rappelé que le problème était d’abord économique avec un gâteau de 30 parts, qu’il faudra diviser en 32.

« Comme je l’ai déjà dit, une expansion sur place — par opposition à la création d’une nouvelle ligue en Europe — revient à vendre des parts du championnat actuel. Si vous possédez aujourd’hui 1/30e de la ligue, vous en possédez 1/32e si deux équipes sont ajoutées. Il s’agit donc d’une analyse économique beaucoup plus complexe. À bien des égards, cela nécessite de prévoir l’avenir. Nous sommes actuellement en train de travailler avec nos franchises pour mesurer leur niveau d’intérêt et mieux comprendre ce que seraient les réalités économiques sur le terrain pour ces équipes, ainsi que les projections financières correspondantes. Ensuite, courant 2026, nous prendrons une décision. »

Même si rien ne filtre, on sait que Seattle et Las Vegas sont les mieux placées pour accueillir ces nouvelles franchises. Mais Mexico, Vancouver ou encore Saint-Louis seraient aussi candidates.

« Je pense que Seattle et Las Vegas sont deux villes incroyables », a-t-il conclu. « Nous avions une équipe à Seattle qui a connu un grand succès. Nous avons une équipe WNBA ici à Las Vegas avec les Aces. Nous organisons la Summer League ici depuis vingt ans. Nous disputons nos matchs de la NBA Cup ici, donc nous connaissons très bien ce marché. Je n’ai aucun doute sur le fait que Las Vegas, malgré la présence actuelle de nombreuses autres franchises de ligues majeures et d’autres offres de divertissement, pourrait tout à fait soutenir une équipe NBA. »