Face au « tanking », la NBA n’exclut pas de modifier la Draft

Lors de sa traditionnelle prise de parole en marge du All-Star Game, Adam Silver a évoqué le problème numéro 1 du moment, le « tanking ». Cette semaine, la ligue a infligé des amendes de 500 000 dollars au Jazz, et de 100 000 dollars aux Pacers pour avoir volontairement laissé au repos « des joueurs en bonne santé » en fin de match ou sur toute une rencontre.

Pour le patron de la NBA, le « tanking » atteint des sommets cette saison et les sanctions vont être encore plus lourdes à l’avenir, avec la possibilité de supprimer des choix de Draft. Pour lui, au même titre que le All-Star Game, qui ne cesse d’évoluer, la Draft mérite sans doute d’être revue et corrigée.

« Autrefois, il existait une sorte d’entente implicite entre partenaires sur les comportements à avoir », a expliqué Adam Silver. « Je pense que ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont les effets des analyses statistiques modernes, qui montrent clairement que les ‘récompenses’ sont mal alignées. […] Observons-nous un comportement pire cette année que ce que nous avons vu récemment ? Oui, selon moi. C’est ce qui a conduit à ces amendes, et pas seulement à ces amendes, mais aussi à ma déclaration selon laquelle nous allons examiner de plus près l’ensemble des circonstances cette saison concernant le comportement des équipes, et je voulais très clairement que les équipes soient prévenues. »

« Un véritable casse-tête »

Lors de discussions avec des GM et d’autres membres du comité de compétition de la ligue, Adam Silver a constaté que le fonctionnement de la « lottery », née en 1985, et les probabilités déterminées en fonction du classement, rendent flou le fait que les pires équipes soient réellement celles qui ont les plus mauvais bilans. Or la Draft est censée « récompenser » les plus mauvaises équipes…

« Si des équipes manipulent leurs performances afin d’obtenir des choix de Draft plus élevés, même dans le cadre d’une ‘lottery’, alors la question devient… sont-elles vraiment les équipes les moins performantes ? » poursuit Adam Silver. « Il ne me semble pas évident, par exemple, que la 30e équipe au classement soit objectivement beaucoup plus faible que la 22e, surtout si vous avez une incitation à mal jouer pour obtenir un meilleur choix de Draft. C’est un véritable casse-tête. Comme je l’ai dit, le All-Star Game existe depuis 75 ans. La ligue a 80 ans. Il est temps d’y jeter un regard neuf pour voir si ce n’est pas une manière dépassée de procéder. »

Pour Adam Silver, il est temps qu’il y ait une prise de conscience collective. « C’est toute la communauté qui doit se rassembler et décider de ce qui est dans l’intérêt général », conclut-il. « Cela fait partie de mon rôle de le rappeler à tout le monde. […] Je comprends quels peuvent être vos intérêts à court terme, mais nous ne devons pas perdre de vue nos fans. Nous ne devons pas oublier les personnes qui soutiennent cette ligue jour après jour. »